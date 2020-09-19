شباب الأهلي يواجه باختاكور في موقعة العبور بـ «أبطال آسيا»

منير رحومة (دبي)



بعد فوزين متتاليين على شهر خودرو الإيراني، والوصول إلى النقطة السادسة، وإحياء أمل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، ينشد شباب الأهلي في مباراته أمام باختاكور الأوزبكي في العاشرة مساء اليوم الوصول إلى النقطة التاسعة والصعود إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويرفع ممثل الكرة الإماراتية شعار «لا بديل عن الفوز» في مواجهة منافس مباشر على بطاقة التأهل، حيث يملك باختاكور سبع نقاط. ويسعى شباب الأهلي إلى الثأر من الخسارة في طشقند، ورد الدين لفريق باختاكور، بالفوز اليوم وحصد النقاط الثلاث، وإزاحته عن المركز الثاني، وبالتالي الاقتراب بشكل كبير من المرور إلى الدور الثاني، أما في حال التعثر فتصبح مهمة ممثل الكرة الإماراتية ضعيفة في مواصلة المشوار.

ويعول الفرسان على المعنويات العالية للاعبين، والروح الانتصارية التي ميزت الفريق في الجولتين الماضيتين، وذلك بهدف تقديم عرض قوي يؤهله لحصد فوز ثمين وحاسم في دور المجموعات.

وأكد الإسباني جيرارد زارجوسا مدرب شباب الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام بختاكور اليوم تعتبر بمثابة مباراة نهائية، لأن الفوز فيها مهم لتعزيز فرص الفريق للتأهل إلى المرحلة المقبلة، واعتبر أن «الفرسان» يدخل مرحلة جديدة من دوري أبطال آسيا، بعد الوصول إلى النقطة السادسة، حيث يجب على اللاعبين أن يحاربوا سوياً من أجل إنجاز المطلوب، مبيناً أنه يملك لاعبين مميزين أصحاب خبرة أثبتوا قدرتهم على القيام بالمهمة على أرض الملعب وينتظر منهم الأفضل دائماً.

وأشار إلى أن المواجهة لن تختلف كثيراً عن المباراتين السابقتين، معترفاً أن بختاكور يبدو أفضل من الفريق الإيراني فنينا، متمنياً أن يكون شباب الأهلي قوياً في كل الخطوط ليحقق هدفه. وفي المقابل، وصف كارلوس ادورادو لاعب شباب الأهلي مباراة فريقه اليوم بالمواجهة الصعبة والحاسمة قائلاً: «المباراة بمثابة نهائي لذلك استعددنا لها جيداً، نحتاج للفوز فيها لكي نعزز فرصتنا في التأهل إلى المرحلة المقبلة، نجحت في التأقلم سريعاً مع الفريق بفضل تعاون زملائي».

الجراحة تبعد ليوناردو

أجرى البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعب شباب الأهلي، أمس الأول، جراحة خارج الدولة بعد تجدد الإصابة التي كان يعاني منها، حيث سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، من أجل الشفاء والعودة بشكل تدريجي إلى الملاعب، وشكر اللاعب كل من ساندوه في الفترة الماضية، معترفاً بأنه عاش مرحلة صعبة بسبب الإصابة، وكان يفكر جدياً في الابتعاد عن كرة القدم، لكن الاهتمام الذي وجده من إدارة شباب الأهلي عاونه كثيراً على تجاوز المرحلة، وأكد عبر حسابه على انستجرام، أنه متفائل بالعودة أقوى إلى الملاعب وتجديد المشوار مع شباب الأهلي.