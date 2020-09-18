الدوري الهندي للكريكيت: مومباي يلاقي كينجز في قمة الافتتاح

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في أبوظبي اليوم، منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكيت «IPL» «دريم 11»، بلقاء قمة الافتتاح بين مومباي انديانز وتشيناي سوبر كينجز في السادسة مساءً باستاد زايد للكريكيت في نادي أبوظبي للكريكيت، ويقام الدوري بتنظيم مجلس الكريكيت الهندي، بالتعاون مع مجلس الكريكيت، وبالتنسيق مع نادي أبوظبي للكريكيت والأندية الأخرى في دبي والشارقة.

وتشهد ملاعب الإمارات استضافة 60 مباراة خلال 56 يوماً، من دون حضور جماهيري ووفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية بأعلى معايير السلامة، بواقع 20 مباراة في أبوظبي و24 في دبي، و12 في الشارقة، إلى جانب مباريات الأدوار الختامية، وتستمر منافسات الحدث حتى 10 نوفمبر القادم. وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «نؤكد أهمية بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، ودوره الكبير في دعم استدامة المنجزات الرياضية التي تحققها أبوظبي في خريطة الرياضة العالمية، بعد أن أصبحت محط أنظار وحديث العالم لاستضافتها لنخبة الفعاليات والملتقيات الرياضية الدولية، كما تبرهن أبوظبي من جديد على إمكانياتها التنظيمية الكبيرة وقدراتها في التعامل الأمثل وإخراجها لأهم الفعاليات بصورة باهرة رغم ظروف المرحلة الراهنة، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة ودورها الريادي في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب عبر الرياضة».

وقال سموه: «فخورون بانضمام الدوري الهندي الممتاز ومسيرته الناجحة وقيمته الفنية الكبيرة إلى قائمة فعالياتنا الرياضية التي تحتضنها أبوظبي، كما تعكس استضافة الحدث المكانة المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها الإمارات في ظل البنية التحتية المتميزة والملاعب الفخمة والمنشآت الرياضية بمعاييرها العالمية»، موضحاً سموه أن احتضان مثل هذه الفعاليات الكبيرة يسهم في تعزيز الريادة العالمية للإمارات ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة. وأشاد سموه بالتعاون المشترك بين مجلس الكريكيت الهندي، ومجلس الإمارات للكريكيت، وكافة المجالس الرياضية على مستوى الدولة الذي أثمر عن استضافة البطولة الكبيرة التي تدل على العلاقات الثنائية المميزة والروابط المشتركة بين البلدين، بما يعكس قيم ونهج الإمارات المتواصل في المناسبات كافة، والحرص الكبير لدعم الأصدقاء في جمهورية الهند. ورحب سموه بالوفود والفرق المشاركة ونخبة لاعبي الكريكيت في العالم الموجودين في الإمارات، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأعلى معايير السلامة.

يشهد الدوري الهندي الممتاز مشاركة ثمانية فرق هي: تشيناي سوبر كينجز، دلهي كابيتالس، كينجز اكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، وسان رايز حيدر آباد.