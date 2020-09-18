«الملك» ينعش آماله في «الآسيوية» «برباعية ثمينة»

مراد المصري (دبي)

أنعش الشارقة آماله بعدما حقق فوزاً ثميناً على الدحيل القطري بنتيجة 4-2، ليلة أمس في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط مع تبقي جولتين ولاتزال الفرصة قائمة لديه من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية. لعب الشارقة بتشكيلة هجومية، ورغم استقباله هدفاً بوساطة عبدالله الأحرق في الدقيقة 12، لكن «الملك» لم يتراجع ونجح في إدراك التعادل بهدف سجله خالد باوزير من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، خطف الشارقة التقدم بوساطة ماجد سرور الذي أسكن الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 62، وأدرك المعز علي التعادل في الدقيقة 70، لكن رد الشارقة لم يتأخر من ركلة جزاء نفذها إيجور كورنادو بنجاح في الدقيقة 75، وأكد الشارقة تفوقه بالهدف الرابع بوساطة البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

من جانبه، تعرض العين للخسارة أمام السد القطري بنتيجة 4-صفر، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة، ليتوقف رصيد «الزعيم» عند نقطة واحدة، اعتمد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين على نفس التشكيلة التي خاضت المباراة الماضية، وسط محاولة اللعب بتوازن، حيث كان قريباً من مباغتة المنافس في الدقائق العشر الأولى حينما خطف الأنجولي ويلسون الكرة من بين مدافعي السد وانطلق ليسدد الكرة زاحفة بجوار المرمى، فيما انفرد كايو بمواجهة الحارس الذي تصدى لمحاولته الخطيرة، واستمر اللعب سجالاً ليخسر العين برباعية.