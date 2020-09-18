اتحاد الكرة يشارك في كونجرس الفيفا

دبي (الاتحاد)

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونجرس الفيفا الذي يحمل الرقم 70» الذي عقد أمس برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء عبر نظام الاتصال المرئي. كما شارك في الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية التي شهدت تحديات صعبة نادراً ما يشهدها النشاط الرياضي العالمي، حيث اتخذ عدداً من القرارات الحاسمة للحد من تداعيات جائحة «كورونا» والحفاظ على سلامة منتسبي كرة القدم في كل أرجاء العالم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل مع هذه الأزمة الصحية وفقاً للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والجهات المختصة في كل دولة من أجل العودة الآمنة لممارسة نشاط كرة القدم. واستعرض الكونجرس التقرير السنوي للأعمال الذي تضمن جميع أنشطة 2019، إضافة إلى كل من التقرير المالي والوضع المالي الحالي، وتقرير المدققين كما استعراض تقرير رئيس لجنة التدقيق المالي للفيفا للعام ذاته. وأجريت عملية التصويت على اعتماد التقرير المالي السنوي لعام 2019 ومراجعة الميزانية للفترة 2019-2022، والميزانية التفصيلية لعام 2021، وفي ختام هذا البند تم اعتماد المدققين للفترة 2020 - 2022. وقام الأعضاء بالتصويت على انتخاب أو عزل أعضاء الهيئات القضائية ولجنة التدقيق والامتثال ولجنة الحوكمة، ومقترحات التعديل على النظام الأساسي، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي للكونجرس.