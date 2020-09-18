«الإمبراطور» يطمئن على «الجاهزية 17»

مراد المصري (دبي)

اطمأن الوصل على جاهزية 17 لاعباً من عناصر ممن شاركوا في مواجهة الفجيرة الودية أمس الأول، وذلك في إطار الخطوات المكثفة التي يقوم بها «الإمبراطور» من أجل المنافسات الرسمية للموسم الجديد، حيث سيخوض مباراة ودية ثانية مباشرة يوم 21 الجاري أمام عجمان أيضاً.

ودفع الوصل في هذه المواجهة بتشكيلة تضم كلا من: حميد عبدالله، سالم العزيزي، نيريس، جورج دووبنج، ناتان، حسن إبراهيم، حمد إبراهيم، نيكولاس أوروز، رونالدو مينديز، فابيو ليما ووليد درويش، وقام بإجراء 6 تبديلات على مدار دقائق اللقاء بإشراك كل من: سلطان المنذري، عبد الرحمن علي، حبوش صالح، محمد سبيل، ناصر محمود ويوسف المهيري. ولعل من أبرز المكاسب نجاح «الإمبراطور» بفك شيفرة صيام الشباك التي لازمته لنحو 268، بعدما لم يسجل في مواجهتي الفجيرة وشباب الأهلي الوديتين الماضيتين، لينجح بعد طول انتظار من خطف أول أهدافه بوساطة نجمه الأول فابيو ليما في الدقيقة 88 من عمر هذا اللقاء. ورغم غياب بعض الأسماء أبرزها علي سالمين وعلي صالح، فإن الثنائي سيكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة للتواجد في قائمة الفريق التي تقوم بمواصلة رفع التحضيرات البدنية بالمقام الأول، والدخول في أجواء المباريات خلال هذه المرحلة مع ترقب عودة المنافسات الرسمية في شهر أكتوبر المقبل.