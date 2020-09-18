البرتقالي يكسر حاجز «الرباعية»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق عجمان فوزاً معنوياً في مشوار الإعداد للموسم الكروي الجديد بتغلبه على فريق الإمارات بنتيجة 2-1 وديا بملعب الإمارات أمس الأول، ورغم خسارة البرتقالي بهدف في الشوط الأول إلا أنه استعاد عافيته في «الثاني»، وسجل هدفين، وهو الفوز الذي كسر حاجز الخسارة بالأربعة أمام اتحاد كلباء في آخر مباريات الفريق ببطولة الشارقة الودية.

وحرص المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين، إلا أنه دفع بالتشكيلة الأساسية التي سيلعب بها المباريات في الشوط الثاني لضمان تحقيق الانسجام، وتجهيز الفريق لمواجهة الفجيرة التي ستكون أولى المواجهات في كأس الخليج العربي. وتعد مواجهة الإمارات الرابعة في مشوار البرتقالي خلال فترة الإعداد بعدما خاض 3 مباريات في بطولة الشارقة الودية ويلتقي في المباراة الخامسة مع الوصل بعد غد، فيما سيلتقي الذيد 24 سبتمبر الجاري والمباراة السابقة أمام النصر 29 سبتمبر الجاري، وحصل الفريق على راحة سلبية أمس قبل أن يعود للتدريبات اليوم، ومن المنتظر أن يدخل في معسكر مغلق بمنطقة جبل علي بداية من الغد ولمدة 4 أيام. وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان أن الوديات ترفع معدل اللياقة الفنية والبدنية لدى اللاعبين وعدد المباريات الموجود في برنامج الفريق حتى موعد انطلاقة المسابقة جيد ويناسب الفريق، وهو ما كنا نبحث عنه خاصة أن فترة الإعداد الأولى قبل تأجيل المسابقات كانت قليلة للغاية، والأهم أن الفريق بدأ في التدرج وارتفاع المستوى من مباراة لأخرى، كما أن الفرق التي لعبنا معها كانت في نفس مستوى فريقنا، وسنزيد من المعدل بمواجهة فرق أكبر مثل النصر والوصل لقياس مستوى اللاعبين. وأضاف: الفريق سيدخل في معسكر مغلق بمنطقة جبل علي بداية من الغد، وسيخوص مباراة الوصل خلال فترة المعسكر، ونهدف من ذلك خروج اللاعبين من ملل التدريبات اليومية، ونأمل أن يتحسن الأداء من مباراة لأخرى.