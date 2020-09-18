مبوكو.. البصمة لاغية بـ «أمر الغضروف»!

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

لازم سوء الطالع الكنجولي باول مبوكو لاعب الوحدة مبكرا عندما تعرض للإصابة، التي أجرى بسببها جراحة في غضروف الركبة، ليكون خارج إعداد الفريق للموسم الجديد، ويحتاج اللاعب لقرابة الشهر ليتمكن من العودة مجدداً للتدريبات الجماعية ومن ثم تشكيلة الفريق.

وامتد سوء الطالع لينال من بصمته مع الوحدة بإلغاء الموسم المحلي السابق، وعدم استكمال الوحدة لمبارياته في دوري أبطال آسيا، لتكون بصمته مع الفريق ملغاة أيضا، وهو ما يجعله يبدأ من جديد في تدوين اسمه في الدوريين المحلي والقاري، إذا لم يكن لـ«الجائحة» رأي آخر.

وانضم مبوكو الذي عاد إلى الدولة أمس الأول، لـ«العنابي» في الانتقالات الشتوية الماضية بعقد ينتهي في يونيو المقبل، وأحدث توازناً كبيراً في الشق الهجومي، وشارك في 9 مباريات بدقائق لعب بلغت 796 ومرر خلالها 396، وصنع هدفين، وسجل مثلهما في مرمى الشرطة العراقي بـ «الأبطال»، ومرمى الظفرة في أخر مباراة قبل توقف النشاط.

ويبقى التحدي كبيراً أمام الجناح الكونجولي مع «أصحاب السعادة» هذا الموسم الذي أعلن فيه الجميع التحدي بالعودة بقوة إلى المنصات في كل البطولات، وبالطبع سيكون أمام مبوكو تحدياً خاصاً بأن يكون ورقة رابحة في الفريق ليكون ضمن اهتمام ناديه بالاستمرار لمواسم أخرى أو التسويق لنفسه في «الخليج العربي».