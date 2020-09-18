«ودية دبا» تكشف العقم الهجومي لـ«خورفكان»

فيصل النقبي (خورفكان)

كشفت الودية الأخيرة التي خاضها فريق خورفكان أمام دبا الفجيرة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، حالة من العقم الهجومي التي سيطرت على خط الهجوم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ولم ينجح أي من مهاجمي فريق خورفكان الأجانب في تسجيل أي هدف، فيما اكتفى خالد جلال لاعب الوسط بإحراز هدف الفريق في الودية السابقة أمام الفجيرة، مما يطرح عدداً من التساؤلات حول الفعالية الهجومية للنسور. وعاودت الإصابة مهاجم الفريق الكولمبي أورلاندو، حيث لم يخض مباراة دبا الفجيرة، رغم أنه عاد للتدريب مع الفريق، وخلت القائمة من اسمه بفعل تجدد الإصابة، ليشكل لغزاً حقيقياً للفريق، في ظل عدم جاهزيته وانقطاعه عن التدريبات لأكثر من شهر حالياً.