«رامز العزيز» يبحث عن كأس زايد في سردينيا

سردينيا (الاتحاد)

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية عصر اليوم، سباق كأس زايد لمسافة 2400 متر، لفئة القوائم، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغة جائزته 25.300 يورو، وتشارك فيه 7 خيول، ويبحث عن اللقب المرشح القوي «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، بإشراف اندو بوتي وقيادة أنطونيو فريزو، وينافس على اللقب «زفيرو دو لوتوا» بقيادة جيافينو سانا، و«زيودوتو» بقيادة اندريا فيللي، و«أورجانو دي شيا» بقيادة انجيليو سيتي، و«انترس ديل ما» بقيادة مياكول اراس، و«زفيرو دي شيا» بقيادة باسوكويل سالس، و«زو دو غاليريا» بقيادة ماريو سانا.

ويجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة» لدعم صغار المربين والملاك، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية، نسبة لتقارب مستويات الخيول. ويتقدم المتنافسين «الطويل» بقيادة جيافينو سانا، و«انوار باي مونيا» بقيادة ماريو سانا، و«بيل شات سار» بقيادة اندريا فريزو، و«بونريفي» بقيادة أنطونيو فريزو، وبيلاد«بقيادة الساندرو فيوري، و«بولو دو أولي» بقيادة انجلو سيتي.