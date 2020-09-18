النسخة 13 من «محاربي الإمارات» في دبي الجمعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلط عن تنظيم النسخة الثالثة عشرة في دبي للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2015 وتقام المنافسات الجمعة المقبل في قاعة «الروتندا» بفندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز.

وتتضمن البطولة 13 نزالاً بمشارك 26 مقاتلاً في عدة أوزان مختلفة على رأسها النزال الرئيس الذي يدافع من خلاله بطل محاربي الإمارات الحالي الوزن الثقيل تشي لويس باري عن لقبه أمام البرازيلي المخضرم فابيو مالدونادو محارب يو إف سي الأسبق الذي سيخوض نزاله الاحترافي رقم 41.

من جهته قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة بالمز الرياضية: لا شك أن استضافة النسخة القادمة من البطولة في دبي هي خطوة هامة، وعلامة فارقة في تطلعنا نحو فتح آفاق جديدة والانطلاق بالبطولة نحو العالمية. أضاف: لقد حققت البطولة نجاحات غير مسبوقة في وقت قياسي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون القتال المختلطة التي يتسابق المقاتلون من كافة أنحاء العالم على المشاركة بها، وأصبحت تنافس بشعبيتها ومستواها الفني والإنتاجي أعتى البطولات التي لها باع طويل في هذا المجال.

وتابع: «ستظل «محاربي الإمارات» مدينةً بنجاحها وشهرتها إلى الدعم اللامحدود الذي حظيت به من أبوظبي لاسيما مع اقتران اسم البطولة بالعاصمة قبل تغييره من «محاربي أبوظبي» إلى «محاربي الإمارات» أكسبها زخماً وثقلاً مازلنا نعوّل عليه لا سيما أن أصبحت أبوظبي عاصمة القتال العالمية».

وعن التجهيزات الجارية لإقامة النسخة القادمة، أكد درويش أن الموقع الذي تم اختياره لإقامة هذه النسخة سيعزز من عنصر الإبهار البصري الذي طالما تميزت به البطولة، حيث تطل القاعة على مياه الخليج العربي مباشرة، وتعكس في خلفيتها الأضواء والإبهار المعماري الذي تتميز به دبي.

ووجه درويش الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لترحيبه ودعمه استضافة هذه النسخة، وأكد أن اللجنة المنظمة تتحرى اتباع وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، وكذلك كافة اللوائح والضوابط الموضوعة من قبل الجهات الصحية في بروتوكول تنظيم الأنشطة الرياضية، حيث سيخضع كافة المقاتلين المشاركين في البطولة والأطقم التدريبية المساندة لهم إلى 4 فحوص كوفيد-19 على مراحل تبدأ بتقديم نتائج فحص سلبية معتمدة قبل مغادرة بلادهم بالنسبة للقادمين من خارج الإمارات، ومن ثم الخضوع لثلاث فحوص منفصلة عند الوصول إلى مطار دبي، وآخر بمجرد الوصول إلى الفندق المخصص لاستضافة المقاتلين وأخيراً قبل يوم من تاريخ انعقاد البطولة. كما سيخضع جميع المقاتلين والمدربين والموظفين الفنيين والإداريين إلى 3 فحوص كوفيد-19 مختلفة، وسيبقى الجميع في حالة عزل صحي قبل انطلاقة المنافسات، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل الحدث.