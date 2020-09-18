«الشاهينية» تخطف ناموس اللقايا في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي)

تواصلت منافسات الأسبوع الثالث من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، بمختلف ميادين الهجن بالدولة، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأقيمت صباح أمس، منافسات اللقايا، على مدار 18 شوطاً لمسافة 4 كلم، إذ شهد ميدان الوثبة حصد «الشاهينية» لأحمد الروية الخييلي ناموس أول الأشواط المخصص للأبكار المحليات، بعدما انتزعت المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.10.00 دقيقة، فيما واصل نفس الشعار تفوقه عبر «الفاتنة» التي تصدرت الشوط الثاني للمهجنات بتوقيت 6.11.00 دقيقة.

وانتزع «همال» لأحمد علي المنصوري صدارة الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً قدره 6.13.05، فيما حصد «سراب» لرشيد هادي بن غدير ناموس الشوط الرابع للجعدان اللقايا المهجنات بتوقيت 6.05.04 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة عن فوز كل من «الهدة» لمحمد سهيل العامري، و«الشهامة» لعاطف بن عطية القرشي، و«غازي» لعلي سهيل العامري، و«المشهر» لمحمد غانم حتروش المنصوري، و«مطفية» لأحمد علي السبوسي، و«البندري» لسالم ذويب العامري.

كما أسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، عن فوز «بنت صوغان» لعبدالله ناصر المنصوري، و«سراب» لثاني خويطر المالكي، و«شاهين» لخليفة حمدي عيه الشامسي، و«شواهين» لمطر خلفان المنصوري، و«شندرة» لخليفة نصيب الخييلي، التي حققت أفضل توقيت زمني في الميدان بتوقيت قدره 6:01:05 دقيقة. وعلى أرضية ميدان السلع كانت «غنايم» لأحمد سهيل الشرقي على موعد من ناموس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الأول، بينما سيطرت «خلابة» على صراع المنافسة في الشوط الثاني للأبكار المهجنات، أما في ميدان غياثي، فشهد تتويج «بينونة» لمبارك القصيلي المنصوري بالشوط الأول للأبكار المحليات اللقايا، وفازت «سيافة» لسطان سويد قران المنصوري بشوط الأبكار المهجنات.