مواجهات قوية لخيول جودلفين في أستراليا

محمد حسن (دبي)

تخوض خيول جودلفين مواجهات قوية اليوم بأستراليا، حيث يواجه الجواد «كاسكيديان»، بإشراف جيمس كمنجز وقيادة داميان اوليفر، تحدياً قوياً في سباق سير روبرت كلارك ستيكس للفئة الأولى بمضمار كولفيلد بعد مشاركتين تحضيريتين مشجعتين. واستهل «كاسكيديان» سيرته بقوة محققاً الفوز في ثلاث من أول أربع مشاركات في فرنسا، وأظهر من الأداء الواعد في أستراليا، ما جعل مدربه جيمس كمنغز يعتقد بقدرته على تحقيق الفوز بالمستوى الأعلى.

وبمضمار راندويك يرفع نجما جودلفين «أفيلياس» و«بيفواك» راية التحدي بعد أن أكملا جاهزيتهما لخوض نزال قوي عبر سباق ذا شورتس للفئة الثانية. ويأمل «افيلياس» تحقيق الفوز بعد أن خطف الأنظار قبل أسبوعين حينما شق طريقه عبر المجموعة المكونة من 15 خيلاً ليحل رابعاً خلف «ميستر سي وولف» بسباق شيلمسفورد ستيكس، وتحمل عودة «بيفواك» أهمية كبيرة لجودلفين ودارلي، حيث يسعى جواد الأربع سنوات لتعزيز موقفه كأفضل خيول السرعة من أبناء الفحل البطل «اكسيد آند اكسيل»، وهي صفة كسبها في عمر الثلاث سنوات بفضل فوزه بسباقي جولدن روز، ونيوماركت هانديكاب وكلاهما للفئة الأولى.