أبوظبي تستضيف العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، تنظيم فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي» على جزيرة ياس، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل، بعد النجاح منقطع النظير الذي سجلته جزيرة النزال بدورتها الأولى في يوليو الماضي، والكفاءة العالية التي حققها مفهوم المنطقة الآمنة، ويأتي تنظيم بطولة «العودة إلى جزيرة النزال» على أرض جزيرة ياس، بعد أقل من ثلاثة أشهر على ختام الدورة الأولى، ليسجل قطاع السياحة في أبوظبي إنجازاً جديداً، يؤكد على سيره بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة واستقبال الزوار في بيئة صحية وآمنة. وتواصل العاصمة الإماراتية ترسيخ مكانتها الرائدة في تنظيم أضخم الفعاليات الرياضية العالمية، لتقدّم للرياضيين العالميين منصةً مميّزة لعرض مهاراتهم. وتشهد الفعالية بطولَتي «يو إف سي 253» و«يو إف سي 254»، إلى جانب ثلاث فعاليات «يو إف سي- ليلة القتال»، وفيما تنعقد الفعاليات الخمس من دون حضورٍ جماهيري، تعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها بطولتان متعاقبتان من «يو إف سي» في نفس المدينة خارج لاس فيجاس، ما يمثل إنجازاً آخر في سجل أبوظبي، كوجهةٍ عالمية للرياضة.

ويتم بث النزالات والفعاليات مباشرة وحصرياً على تطبيق UFC ARABIA، من خلال قنوات أبوظبي الرياضية ومنصات أبوظبي للإعلام.

حلبة نزال يو إف سي الأشهر ستعود إلى شاطئ أبوظبي (من المصدر)

وتنطلق فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي» مع بطولة تحديد لقب الوزن المتوسط «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا» 26 سبتمبر، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: هولم ضد ألدانا» 3 أكتوبر، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: مورايس ضد ساندهاجن» 10 أكتوبر، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: أورتيجا ضد كوريان زومبي» 17 أكتوبر.

وتختتم الفعاليات مع «بطولة يو إف سي 254: نور محمدوف ضد جايثج» 24 أكتوبر، حيث تمثّل مشاركة حبيب نور محمدوف في البطولة أول عودة له إلى حلبة النزال منذ تمكّنه من هزيمة دستن بيوريه، بالإخضاع في الجولة الثالثة في بطولة «يو إف سي 242» خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للتحدي في سبتمبر الماضي.

وبعد إبراز كفاءتها العالية كمعيارٍ عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية، أعادت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تطبيق نموذج «المنطقة الآمنة» على جزيرة ياس، التي تضم صالة النزال الرئيسة ومرافق التدريب والترفيه ومرافق الضيافة من الفنادق والمطاعم. وينحصر دخول المنطقة الآمنة على النجوم المشاركين وفرق العمل والقائمين على تنظيم هذه الفعالية، والمسؤولين عن استمرارية العمل في جزيرة ياس. وكانت إمارة أبوظبي قد أطلقت برنامج شهادة «Go Safe»، الذي يفرض التقيّد بإرشادات الصحة والتعقيم المُعتمَدة عالمياً في جميع الفنادق والوجهات والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة، ما يدعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس «كوفيد- 19».

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حققت جزيرة النزال نجاحاً منقطع النظير، وتؤكد عودة الفعالية إلى جزيرة ياس قوة ونجاح شراكتنا مع يو إف سي، ودليلاً واضحاً على مستويات الثقة العالية عالمياً بالإجراءات الصحية التي اتخذتها إمارة أبوظبي وجاهزيتها لاستضافة الفعاليات العالمية، ضمن بيئة صحية وآمنة، وفق أعلى المعايير. كما ترسّخ العودة إلى جزيرة النزال النجاحات المتعاقبة التي سجلها تعاون مختلف الجهات المعنية في ضمان الصحة العامة في أبوظبي، والاستعداد الكامل للترحيب بالزوار وممارسة أنشطة الأعمال وإقامة الفعاليات العالمية في مختلف القطاعات».

ومن جانبه، قال دانا وايت، رئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»: «سجّلت فعالية جزيرة النزال نجاحاً كبيراً على جميع المستويات، وفي الوقت الذي كان العالم يلغي فيه معظم فعالياته، تعاونا مع شركائنا في أبوظبي لتطوير أفضل تجربة رياضية، وسط إجراءات احترازية مبتكرة، تعكس المسؤولية الكبيرة التي ننهض بها وشركاؤنا في أبوظبي، الذين وفروا جميع الإمكانات من البنية التحتية المتطوّرة وصالة النزال ومرافق الفنادق والمطاعم، وغيرها من المرافق عالمية الطراز، ولهذا نشعر بحماسةٍ كبيرة لتنظيم فعالية العودة إلى جزيرة النزال، والتي ستسلط الضوء على ألمع مقاتلي هذا العام، بما في ذلك ما أعتبره نزال العام».

ويتوجب على جميع الأفراد المشاركين في تنظيم الفعالية الخضوع لفترة حجرٍ صحي احترازي لمدة 14 يوماً، إلى جانب الخضوع لفحص «كوفيد- 19»، قبل التمكن من التنقل ضمن المنطقة الآمنة، فيما سيتم تكرار الفحوص بشكلٍ دوري لجميع الموجودين ضمن المنطقة الآمنة، خلال كامل فترة البطولة.