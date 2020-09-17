«الفرسان».. «السادسة» بـ«السيناريو المكرر»

منير رحومة (دبي)

بنفس سيناريو الجولة الماضية، كرّر شباب الأهلي فوزه على شهر خودرو الإيراني بهدف نظيف سجلة البديل الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 83، ليدعم رصيده بثلاث نقاط جديدة، ويصل برصيده إلى 6 نقاط، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت أمس على استاد الجنوب بالدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وساهمت دكة البدلاء في حصد أول فوزين لـ«الفرسان» في البطولة، حيث قاد البديل حارب عبدالله فريقه للفوز في الجولة الثالثة، ونسج على منواله البديل كوندي في لقاء أمس، ليشدد شباب الأهلي الخناق على باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء الشوط الأول متواضعاً، حيث لم يستفد الفريق من أفضليته داخل الملعب وتحكمه في مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة مواتية للتسجيل، أبرزها عن طريق إسماعيل الحمادي في الدقيقتين 24 و25، وافتقد الفريق الفاعلية في الخط الأمامي وسرعة إنهاء الهجمات، الأمر الذي أتاح للمنافس إيقاف الخطورة وإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كرر المدرب زاراجوسا نفس التبديلات التي قام بها في المباراة الماضية، بإدخال حارب عبدالله والبرازيلي إدواردو ومحمد جمعة، والإسباني كوندي، وبالفعل أسهمت التغييرات في ترجيح كفة شباب الأهلي بهدف البديل بيدرو كوندي في الدقيقة 83، بعد تمريرة دقيقة من إدواردو، حسم بها النقاط الثلاث.