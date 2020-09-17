تأجيل عودة دوري السلة إلى 2 أكتوبر

علي معالي (دبي)

أعلن اتحاد كرة السلة تأجيل عودة مباريات دوري رجال السلة إلى 2 أكتوبر المقبل، بدلاً من اليوم في إطار الالتزام بفرض مزيد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، صرح بذلك سالم المطوع الأمين العام للاتحاد وقال إنه: «بناء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة، الذي طالب اتحادات الألعاب الجماعية والفردية كافةً بالتريث في عودة المباريات ريثما يتم اعتماد البروتوكولات الصحية، حيث تسلم الاتحاد يوم الاثنين الماضي خطاباً من الهيئة يخاطب فيه جميع الاتحادات بالتريث في عودة المباريات».