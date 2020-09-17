«الزعيم».. طموحات «النقطة الرابعة»

العين (الاتحاد)

يتسلح العين بالثقة في مواجهة السد مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، وذلك مع سعي «الزعيم» لتحقيق فوز يبقي آماله قائمة بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، أو على الأقل الخروج بنفس الصورة الفنية، التي قدمها في المواجهة الماضية، وقهر الظروف الصعبة التي مر بها، عقب عدم خوضه المنافسات الرسمية لنحو 6 ‬أشهر، ‬لكنه ‬انتزع ‬نقطة ‬التعادل ‬في ‬المباراة ‬الماضية ‬بجدارة.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 ‬نقاط، ‬يليه ‬السد ‬5، ‬ثم ‬سباهان ‬الإيراني ‬3 ‬والعين ‬نقطة ‬واحدة.

وكان العين قد لعب بخطة مغايرة للتوقعات في المواجهة الماضية، من خلال الاندفاع الهجومي وأسلوب الضغط العالي على المنافس، وهو ما يجعله مطالباً بالوصول إلى التوازن المطلوب في مباراة الليلة، والسعي لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في استقاله 3 ‬أهداف، ‬ومن ‬ناحية ‬أخرى ‬مواصلة ‬التعزيز ‬الهجومي ‬الذي ‬جعله ‬يسجل ‬3 ‬أهداف.

وعقد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً مع لاعبي الفريق، وذلك على هامش الحصة التدريبية التحضيرية للمواجهة، بحضور ماجد العويس، عضو مجلس الإدارة وجميع أعضاء البعثة العيناوية المشاركة في المهمة الآسيوية.

وأعرب الدرمكي، عن شعوره بالفخر والاعتزاز للأداء المشرف الذي قدمه الفريق، وحرص الجميع على إظهار الروح القتال والشعور بالمسؤولية، وجدد ثقته في الإمكانيات العالية التي يتمتع بها نجوم الفريق والجهازان الفني الإداري على متابعة الأداء القوي في الجولة المقبلة.

بيدرو إيمانويل

بيدرو: فرصتنا «حاضرة» لكنها ليست سهلة

في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن المباراة الماضية كانت جيدة بعد توقف طويل، وقال: «لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني على المستوى الشخصي استمتعت بالأداء، وأتوقع كذلك أن يكون الحال في مواجهتنا المقبلة، لأننا نعلم كيف يلعب المنافس ونزعته الهجومية، وبنفس القدر لدينا أسلوبنا الخاص، ونثق في مقدرتنا على تحقيق أهدافنا».

ورداً على سؤال حول الهجوم القوي من المنافس، قال: «نثق في إمكانياتنا جيداً، وحريصون على الاقتراب أكثر من الفريق المنافس وتحسين موقعنا على سلم الترتيب، لذلك نحن مطالبون بتقديم مستوى أفضل من الذي ظهرنا عليه في المواجهة الأولى، وإن كان يعتقد البعض بأن محاولاتنا الهجومية أقل علينا أن ندرك جيداً بأن فرصنا أكبر في تسديد الأهداف على المرمى».

وتعليقاً على سؤال حول المستوى المفاجئ الذي ظهر عليه الفريق، قال: «في اعتقادي أن الطموحات عالية، خصوصاً بعد مباراتنا الأولى، وفرصنا في التأهل حاضرة ولكنها ليست سهلة، فهذا واقع، ولقد وعدنا مجلس الإدارة وجماهيرنا بعدم تضييع أي فرصة لتحقيق طموحات النادي وإسعاد محبيه، وسنواجه فريقاً هجومياً، ومن الصعب التأكيد على أننا لن نستقبل أهدافاً ولكننا سنقاتل، وسنعمل على فرض سيطرتنا، وإيجاد الفرص وترجمتها إلى أهداف، ونثق جيداً بأن الفوز دائماً ممكن في كرة القدم».

من جانبه، أكد الأنجولي ويلسون لاعب العين، أن المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة كان جيداً، وهو ما يجعله يدخل المواجهة المقبلة بنفس الرغبة في تقديم الأداء الجيد وإظهار روح التحدي والقتال، وذلك حتى نتمكن من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.