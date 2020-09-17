رازوفيتش يطالب لاعبي «العنابي» بفتح صفحة جديدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

طالب الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الوحدة، لاعبيه بفتح صفحة جديدة ونسيان الفترة الأخيرة، التي واجه خلالها الفريق ظروفاً صعبة، وحثهم على التركيز خلال فترة المعسكر الداخلي الذي يقيمه الفريق بدبي، والذي يخوض خلال مباراتين أمام الحمرية وعجمان، بينما يودي تدريباته اليومية على ملعب النصر.

وقاد المدرب الصربي أول تدريب للفريق، أمس الأول، بأكاديمية النادي بالشهامة، قبل التوجه بعده إلى دبي، استهله بمخاطبة اللاعبين، مؤكداً ثقته الكبيرة فيهم كنجوم قادرين على تحقيق التطلعات في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوصول إلى الأهداف المرجوة يعتمد على الفترة التي تسبق انطلاق الموسم الكروي، لأنها الأساس لبقية العمل من الناحية البدنية والفنية.

كما تحدث عبد السلام جمعة مشرف الفريق، في ذات الإطار، قبل انطلاق المران الذي غادر الفريق بعده إلى دبي بجميع العناصر، باستثناء الكونجولي مبوكو، الذي وصل الدولة أمس، بعد أن خضع لجراحة في غضروف الركبة ببلجيكا، ويحتاج لنحو شهر من التأهيل قبل العودة التدريجية إلى الملاعب.