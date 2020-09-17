جيسوس يكمل مثلث «السامبا الأزرق»

معتصم عبدالله (دبي)

أكمل المهاجم كايكي جيسوس، الوافد الجديد للنصر، مثلث «السامبا الأزرق» في فئة المقيمين، بانضمامه إلى الثنائي المدافع جلوبير ليما ومواطنه جابرييل فالنتيني خلال التدريبات الأخيرة، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021.

وعززت نجاح صفقة المدافع ليما في الموسم الماضي، والذي أهلته ليكون ضمن أفضل المدافعين، من خطوة التعاقد مع جيسوس، قادماً من باهيا، ليعزز المقدمة الهجومية للأزرق، إلى جانب تيجالي، في ظل رحيل الثنائي محمد العكبري إلى الوصل، وانتهاء إعارة أحمد العطاس، بعودته إلى ناديه السابق شباب الأهلي.

ولعب الثلاثي على مستوى أندية مختلفة في البرازيل، قبل أن يلتئم شملهم مع «الأزرق»، بداية بجلوبير ليما (19 عاماً) المنتقل من بوتافاجو، وجابريل فالنتيني، قادماً من جوفنتودي، والمهاجم كايكي جيسوس، قادماً من نادي باهيا في آخر الصفقات.

من جهة أخرى، ظهر عدد من نجوم «العميد» بتقليعات مختلفة، لكسر روتين ملل التدريبات، بعد تأجيل انطلاقة الموسم إلى أكتوبر المقبل، حيث لفت النيجيري أوناه المدافع المقيم في فئة المقيمين الأنظار، بعدما صبغ لون شعر رأسه بالأصفر، فيما أظهر الجناح برانديلي كواس، الذي يستعد لخوض الموسم الثاني على التوالي، التأثير الإيجابي للتدريبات البدنية.

وينتظر جمهور «العميد» الصفقة الأخيرة على مستوى الأجانب، بعدما ضم المتألق ريان مينديز، قادماً من الشارقة، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة استمرار الثنائي كواس وتوزي.