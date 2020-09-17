«النصيبا» تتصدر الحقايق

عبدالله عامر (أبوظبي)

تصدرت «النصيبا» لهادف حمد عفصان المنصوري، مراحل الشوط الأول لفئة الحقايق التي أقيمت صباح أمس، ضمن السباقات التمهيدية للهجن لموسم 2020 - 2021، على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، وقطعت مسافة 2 كلم بزمن قدره 2:53:3، وفي الشوط الثاني كان «شاهين» لمحمد غانم السودي المنصوري أول الواصلين لخط الختام، محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 2:52:01، وفي الشوط الثالث كسبت «اللحوق» لهادف حمد عفصان المنصوري ناموس الشوط بزمن قدره 2:54:5، وطارت «تكريم» لعاطف حسن القرشي، مع المركز الأول، في الشوط الرابع بزمن قدره 2:56:0.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «نايف» لسلطان خلفان موسى أحمد الهاملي بزمن قدره 2:56:0، الشوط السادس «نجلاء» لسلطان سعيد الجحافي بزمن قدره 2:56:3، الشوط السابع «لحقة» لسعيد سيف محمد الدرعي بزمن 2:56:03، الشوط الثامن «الواضح» لحميد عبيد علي الدرعي بتوقيت بلغ 2:55:08، الشوط التاسع «أمجاد» لعامر مصبح عامر المنصوري بزمن قدره 2:56:5، الشوط العاشر «خيرة» لمحمد بخيت صالح المنهالي بزمن قدره 2:57:5، الشوط 11 «مسبار» لمحمد بخيت صالح المنهالي بزمن قدره 2:57:5، الشوط 12 «روعة» لعلي صياح رصاص المنصوري بزمن قدره 2:57:7، الشوط 13 «الذيب» لمسيعد سويدان قران المنصوري بتوقيت بلغ 2:57:7، الشوط 14 «الأندلس» لعلي سيف محمد المنصوري بزمن قدره 2:56:07، الشوط 15 «غيه» لحمد سعيد هويدن الكتبي بتوقيت قدره 2:58:6، الشوط 16 «الأنكشاري» لسعيد محسن بخيت العامري بزمن بلغ 2:50:4، الشوط 17 «الشهامة» لجمعة محمد خلفان المزروعي بتوقيت بلغ 2:57:2، الشوط 18 «بداية» لمحمد سهيل دليلة العامري بزمن قدره 2:56:9، الشوط 19 «صياد» لعوض حمد خويتم العامري بزمن قدره 2:57:8، الشوط 20 «غياثي» لهادف حمد عفصان المنصوري بزمن قدره 3:00:3، الشوط 21 «مصيحان» لعبدالله عيسى محمد المنصوري بزمن قدره 2:54:5، الشوط 22 «مشكورة» لسيف محمد عصيان المنصوري بزمن قدره 2:55:6، الشوط 23 «مناور» لفهد خلفان موسى الهاملي بتوقيت بلغ 2:59:0، الشوط 24 «سلمى» لإبراهيم يحيي الغامدي بزمن قدره 2:55:02، وفي آخر أشواط فئة الحقايق، الشوط 25، كان الموعد مع «الدمنتي» لأحمد سعيد سالم الرميثي، محققة المركز الأول بزمن قدره 2:49:6.