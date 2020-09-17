«دراجات الإمارات» يتفوق في جولة إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز فيرناندو جافيريا، من فريق الإمارات، فوزه السادس لهذا الموسم في سباق السرعة بجولة توسكانا التي تقام في إيطاليا، وكان جافيريا قد انطلق في سباق السرعة قبل 400م من خط النهاية، بعد نحو 182.9كم من بداية السباق الذي يبدأ وينتهي في منطقة بونتيديرا. ويعدّ هذا الفوز السادس والأربعين للكولومبي جافيريا، والفوز الخامس والعشرين لفريق الإمارات هذا العام.

وتعليقاً على فوزه، قال جافيريا: «تمكنت من تجاوز أخطائي في مرحلة تيرينو، وقدمت أداء طيباً مع زملائي في الفريق. لم يكن مركزي متقدماً في السباق، وتجنبت محاولات التقدم ومشاعر التوتر التي ترافقها، لكنني اقتنصت فرصة مثالية لأنطلق في سباق السرعة في وقت مبكر، وتمكنت من إحراز تقدم كبير على بقية الدراجين، ولم يتمكن أيٌّ منهم من تجاوزي».

على صعيد آخر، فاز البلجيكي جاسبر فيليبسن بالمركز الثاني في سباق لوكسمبورج، بعد سباق حماسي أوشك فيه على تحقيق الفوز، إلا أن منافسه الفرنسي أرنو ديمار (فريق جروبما-إف دي جاي) تمكن من تجاوزه بفارق ضئيل، لينتزع المركز الأول. وكانت المرحلة هادئة نتيجة مشكلات في حركة المرور، إلا أن الساعة الأخيرة منها شهدت ارتفاع مستوى التنافس بين الدراجين.

كما تمكن أوليسي من إنهاء السباق ضمن المجموعة الرئيسية، ليواصل بذلك احتفاظه بالقميص الأصفر الذي يقدم لأفضل دراج في التصنيف العام، بينما يحتل زميله فيليبسن المركز الثاني في كل من التصنيف العام، وتصنيف النقاط، وتصنيف الدراجين الشباب.