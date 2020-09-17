12 نزالاً في تحدي الكيك بوكسينج اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم بطولة الإمارات «K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في نسختها الأولى، وتستضيفها صالة فستيفال أرينا دبي، واكتملت الاستعدادات لإنجاح البطولة، التي يحضرها روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي، وتأتي المنافسات وسط مشاركة مميزة من نجوم اللعبة، وتضم 24 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين، وتنقل مباشرة عبر تطبيق الاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبقت انطلاقة الحدث تنظيم ورشة لحكام البطولة بمقر الإقامة استمرت 3 أيام، حول مستجدات اللعبة، وحاضر فيها خبراء الاتحاد الدولي يوري لاختيكوف وسامي سافو.

ورحب عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بضيوف البلاد في بلدهم الثاني، متمنيا أن تحقق البطولة الأهداف التي أقيمت من أجلها، وناشد الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية.

من جهته قال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة: المشاركون خضعوا للضوابط الصحية بفحص «PCR»، بإشراف الجهات الصحية المعنية، للتأكد من سلامتهم قبل المنافسات، التي تشهد مشاركة 24 لاعباً من المحترفين البارزين الذين يخوضون 12 مباراة نهائية في مختلف الأوزان، تجمع بين محمد عادل وشاندل ادوارد، وطنطاوي حافظ ولوسيان موكاناسو، وأميل لوجو مع زين العابد داداتشيف، المهدي هاموشا مع شاميل أمينوف، أليشر كوربونوف مع ماكسيلان فلين، نبيل عواش مع أيوب بن زيدان، ومهدي الجماري وأبروربيك ماديمنبكوف، محمد أجر عام مع عدنان محمد، وفريدون ألي زاي مع زكريا الجماري، طه ماروني مع محمد أمين، ونور الدين سامير مع سيوفوش غولمامادوف، إلياس حبيبعلي مع هارون باكا.