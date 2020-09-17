وديمة اليافعي ومحمد العمري.. موهبتان على بساط الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

مع نهاية موسم الجو جيتسو المحلي 2019-2020، تتواصل إنجازات أبطال وبطلات الإمارات في كل المحافل، بأبطال أبهروا العالم، وحازوا على إعجاب وإشادة الوسط الرياضي بأسره. وبرز من هذه المواهب وديمة اليافعي، لاعبة منتخبنا الوطني، التي تعد واحدة من أبرز لاعبات الجو جيتسو في الدولة، والبالغ عمرها 20 عاماً، ومحمد العمري، لاعب منتخبنا الوطني والبالغ من العمر 26 عاماً، والذي استحوذ على اهتمام واسع من خلال سلسلة عروض أداء مثيرة للإعجاب في البطولات التي نظمها الاتحاد خلال العام الماضي.

وتعتبر اليافعي أول لاعبة إماراتية تنجح في حصد ميدالية عالمية ذهبية في رياضة الجو جيتسو، وكشفت وديمة، التي تتابع دراستها في مجال أمن المعلومات بجامعة الإمارات بالعين، أنّ العودة إلى بساط المنافسة بعد التوقف المطول الذي فرضته جائحة كورونا، كان خبراً ساراً للغاية بالنسبة لها، حيث قالت: «ممارسة الجو جيتسو تضيف قيمة لحياتي اليومية، وقد حرصت على تطوير لياقتي وإعادة صياغة أهدافي خلال فترة الإغلاق. وشعرت بسعادة غامرة للغاية، بمجرد عودتنا إلى المعسكر التدريبي وانضمامي إلى المدربين وزملائي في الفريق. ولم أرغب في التوقف عن التدريب على الإطلاق، وكأنني لا أكتفي من هذه الرياضة أبداً».

وفي المقابل يلعب العمري في أكاديمية نادي الوحدة للجو جيتسو عن فئة 85 كيلوجراماً. وبرزت قدراته المتميزة خلال منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث حقق الفوز في جولاتها الثلاث، ما ساعد نادي الوحدة على حصد نقاط مهمة، ساعدته في إحراز المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

أما بالنسبة لمحمد العمري، فقد قدّم أداءً لافتاً في جميع جولات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ونجح بالتغلب على نخبة من الخصوم الأقوياء، وخسر النقاط في نزال واحد فقط من أصل 11 نزالاً شارك فيها. وفي هذا السياق، يقول العمري: «منحني أدائي الجيد في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة شعوراً رائعاً وإنجازاً أفخر به. وتعد هذه البطولة من المنافسات المهمة التي تشجع جميع المشاركين فيها على بذل قصارى جهدهم، ولا شك أن تحقيق هذا الإنجاز يعد أمراً مميزاً بالنسبة لي».