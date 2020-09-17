5 مطبات أمام المترشحين في انتخابات الدراجات

رضا سليم (دبي)

تترقب ساحة اتحاد الدراجات والمهتمين باللعبة المترشحين للدورة الجديدة بعدما فتحت لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي العامري باب سحب الاستمارات للأندية والترشح في 3 فئات للرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعضوية النسائية على أن يكون مجلس الإدارة المنتخب 7 شخصيات منهم الرئيس والعضو النسائي و5 أعضاء، ويستمر الترشح حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتشهد انتخابات الدورة الجديدة 5 مطبات أمام المترشحين للدورة الجديدة، أولها في الترشح لرئاسة الاتحاد حيث تضمن لائحة الانتخابات أن يكون المترشح للرئيس لديه مؤهل جامعي وهو البند الموجود في النظام الأساسي للاتحاد الذي أثار جدلاً في الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة، ودافع مجلس إدارة الاتحاد عن هذا البند من رؤية أن رئيس الاتحاد يمثل الإمارات في المحافل الخارجية ولابد أن يكون لديه مؤهل جامعي ويتحدث اللغة الأجنبية حتى يكون واجهة مشرفة خارجية كما أن الرئيس دائما ما يكون أمامه فرصة للترشح لمناصب خارجية قارية ودولياً، ورغم أن الجمعية العمومية فتحت باب التصويت إلا أن غالبية الأصوات انحازت لتطبيق بند المؤهل الجامعي.

والعقبة الثانية هي عدم السماح لمن أمضى دورتين في الترشح مجدداً، وهو البند الذي اعتمدته الجمعية العمومية الأخيرة وهو ما يعني أن معظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين خارج الدورة الجديدة، وحددت المادة 17 من لائحة الانتخابات عدداً من المحظورات على المترشحين سواء الرئيس أو العضوية وهي الترشح لأكثر من فئة انتخابية والترشح في أكثر من اتحاد في الدورة الانتخابية نفسها ومنع الترشح لمن تقدموا باستقالتهم سواء في الدورة الأخيرة أو قبلها، كما يحظر على العضو المنتخب أن يكون له صفة فنية أو إدارية في أي ناد أو اتحاد وقبل أول اجتماع رسمي للمجلس الجديد.

يذكر أن لجنة الانتخابات ستقوم بإصدار القائمة الأولية بالمرشحين المستوفين للشروط في الثامن من أكتوبر وفتح باب الطعون على قائمة المرشحين الأولية في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل، وتتولى لجنة الطعون 21 أكتوبر النظر في الطعون والرد عليها بالقبول أو الرفض ثم تصدر لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 22 أكتوبر ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي 25 أكتوبر المقبل.