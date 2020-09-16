اتحاد الكرة يعتمد توصية تعيين مدرب مواطن في الأندية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس اجتماعه الثامن عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبمشاركة الأعضاء كافة.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن تعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كافة الأندية بالفريق الأول، وجميع المراحل السنية، ويكون اختيارياً هذا الموسم، وإلزامياً بدءاً من الموسم المقبل، وذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم الكوادر الفنية الوطنية، وإكسابها المزيد من الخبرات.

وناقش ‬الاجتماع ‬برنامج ‬إعداد ‬المنتخب ‬الوطني ‬الأول ‬لشهري ‬أكتوبر ‬ونوفمبر ‬المقبلين، ‬استعداداً ‬لمباريات ‬التصفيات ‬المشتركة ‬المؤهلة ‬إلى ‬نهائيات ‬كأس ‬العالم ‬2022 ‬ونهائيات ‬كأس ‬آسيا ‬2023، ‬والتي ‬قرر ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لكرة ‬القدم «‬الفيفا» ‬تأجيلها ‬إلى ‬العام ‬المقبل ‬نتيجة ‬الظروف ‬الصحية ‬الراهنة، ‬وكذلك ‬برنامج ‬إعداد ‬منتخبنا ‬للناشئين ‬لبطولة ‬كأس ‬آسيا ‬تحت ‬16 ‬عاماً ‬المقررة ‬في ‬مملكة ‬البحرين، ‬والتي ‬تم ‬تأجيلها ‬إلى ‬العام ‬المقبل‬، ‬حيث ‬تم ‬تكليف ‬الأمانة ‬العامة ‬بالتنسيق ‬مع ‬الجهات ‬المختصة ‬بالدولة ‬حول ‬المعسكرات ‬المقررة ‬والمباريات ‬بما ‬يضمن ‬السلامة ‬العامة‬.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة الحكام، الذي تضمن كافة الأنشطة والبرامج التي قامت اللجنة بتنفيذها خلال الفترة الماضية والدورات والورش، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، فيما تم اعتماد ترقيات عدد من الحكام من الدرجة الثانية إلى الأولى، ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن درجة مستجد إلى الدرجة الثالثة وذلك بعد اجتياز اختبارات الترقية المعتمدة من اللجنة، وكذلك اعتماد نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين، التي عُقدت بشهر يوليو الماضي عبر الاتصال المرئي.

وكلف المجلس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالبدء في إعداد استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الرياضية.