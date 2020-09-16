المبارك: الدوري الهندي للكريكيت يرسخ مكانة أبوظبي العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي 20 مباراة ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL دريم 11)، الذي سيقام خلال الفترة 19 سبتمبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، كما تحتضن أبوظبي لقاء قمة الافتتاح بين مومباي إنديانز وتشيناي سوبر كينجز، وذلك يوم بعد غدٍ على استاد زايد للكريكيت، الذي سيشهد استضافة جميع المباريات المقامة في أبوظبي.

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تعد بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت أحد أهم الظواهر الرياضية على المستوى العالمي، وتسجل أبوظبي إنجازاً جديداً باختيارها وجهة مفضلة لاستضافة بطولة بهذا المستوى».

وتابع: «لعل استضافة الإمارات النسخة الثالثة عشرة من البطولة يبرز قدرة الإمارة من حيث البنية التحتية وخدمات الضيافة المتميزة والآمنة، التي تتمتع بها لاستضافة فعاليات بهذه الضخامة، بالإضافة إلى التزامها بدفع عجلة الابتكار والتميز عالمياً، لاسيما وأنها حتى خلال جائحة «كوفيد - 19» أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث الضخمة بنجاح مثل بطولة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، التي أقيمت مؤخراً على جزيرة ياس في أبوظبي».

وأضاف معاليه: «إن تنظيم الدوري الهندي الممتاز هنا يساهم في ترسيخ المكانة العالمية لأبوظبي، ويعزز من تنوع عروضنا الثقافية والترفيهية والسياحية، حيث تشكل الأحداث الرياضية بالنسبة لنا قطاعاً يزخر بفرص النمو، ومن خلال إطلاق العنان لكامل إمكانات دولة الإمارات على صعيد الابتكار والمعرفة والبنية التحتية، يمكننا تسريع وتيرة نمو القطاع السياحي وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رئيسة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية».

وقال: «نجحت أبوظبي في إثبات مؤهلاتها الرياضية عبر إقامة فعاليات رياضية كبرى، في مقدمتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «فورمولا- 1» في أبوظبي، وبطولة أبوظبي HSBC للجولف، وطواف الإمارات، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وكأس العالم للأندية، وسباق فولفو للمحيطات، وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى التي حظيت ولا تزال تحظى بفرصة استضافتها في الإمارة».

واختتم: «اليوم يسعدنا أن نضم الدوري الهندي الممتاز إلى قائمتنا من الأحداث الرياضية عالمية المستوى، ولا يسعنا إلا الانتظار لتقديم إمارتنا الرائعة لجميع عشاق الكريكيت في مختلف أنحاء العالم».

ويشارك في منافسات الدوري الهندي الممتاز ثمانية فرق هي: تشيناي سوبر كينجز، دلهي كابيتالس، كينجز إكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي إنديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، وسان رايز حيدر أباد.