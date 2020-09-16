الجزيرة وبني ياس ودياًً اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض فريق الجزيرة وديته الثانية، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد عند السادسة، من مساء اليوم، أمام بني ياس على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بينما يخوض «السماوي» مباراته الودية الثالثة، بعد خوض مباراتين في بطولة أندية أبوظبي أمام العين والظفرة.

كان «فخر أبوظبي» قد لعب مباراة واحدة أمام الظفرة، وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أيام قليلة. ويحاول الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، رفع المستويين البدني والفني خلال الفترة الحالية، لا سيما وأن الفريق بدأ فترة الإعداد منذ شهر يوليو الماضي.

على الجانب الآخر، يسعى الروماني إيسايلا مدرب بني ياس، لمزيد من الانسجام بين لاعبيه الذين يقودهم تدريبياً بداية من أغسطس الماضي، عكس كايزر الذي يدرب الجزيرة منذ الموسم الماضي.