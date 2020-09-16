«الانضباط» تعقد اجتماعها الأول

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس اجتماعها الأول للموسم الرياضي 2020-2021 عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي وسلمان الطويل.

ونظرت اللجنة في طلب التنفيذ المقدم من اللاعب سلطان سيف المحرزي ضد شركة نادي الوحدة، حيث قررت منح أجل للنادي لجلسة يوم الثلاثاء المقبل للسداد.

وبحث الاجتماع آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والقرارات التي تُصدر عنها، والإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لاتحاد كرة القدم فور نهاية كُل اجتماع‬.