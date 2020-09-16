«السباحة» يفتح باب الترشح للانتخابات

منير رحومة (دبي)

يفتح اليوم باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة، للدورة الأولمبية الجديدة 2020-2024، على أن يغلق في الساعة الثانية عشرة، ظهر يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري.

وسيتم إصدار القائمة المبدئية للمترشحين في 7 أكتوبر المقبل، وفي اليوم التالي يتم فتح باب الطعون، ليستمر لمدة أربعة أيام، وبعده يتم إصدار قرار لجنة الطعون في 15 أكتوبر، ثم القائمة النهائية للمرشحين في 18 من الشهر نفسه، على أن تقام الانتخابات في 21 أكتوبر المقبل، لاختيار المجلس الجديد.

ويذكر أن الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي، أعلن رسمياً ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة، مقابل إعلان سلطان السماحي الرئيس الحالي للاتحاد، عدم ترشحه لدورة جديدة لأسباب خاصة.