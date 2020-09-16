«الفرسان».. «الرابعة» بحثاً عن «السادسة»

منير رحومة (دبي)

بعد ثلاثة أيام من الفوز على شهر خودرو، في استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا، يتجدد الموعد مع نفس المنافس في مباراة اليوم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، بطموح الوصول إلى النقطة السادسة، والدخول بقوة في صلب المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويعول فريق «الفرسان» على ارتفاع المعنويات بالفوز الثمين، واستعادة روح الانتصارات في البطولة الآسيوية، من أجل مواصلة عروضه القوية، وتأكيد إمكانات الفريق بفوز جديد، يجعل حظوظ «الفرسان» قوياً في المرور إلى الدور المقبل، خاصة بعد خسارة باختاكور الأوزبكي في الجولة الماضية، وتجمد رصيده عند النقطة السادسة.

واستعد شباب الأهلي لمباراة اليوم بتدريبات خفيفة خصصها المدرب للاستشفاء، واستعادة الجاهزية البدنية بسبب ضغط المباريات، مع القيام ببعض التدريبات الخططية لتجربة بعض الأسلحة الجديدة ومفاجأة المنافس، خاصة بعد أن أصبحت الأوراق مكشوفة بين الطرفين.

ومن المتوقع، أن تشهد التشكيلة الأساسية بالفريق بعض التغييرات، بناء على أداء اللاعبين في المباراة الماضية، ومنح عدد من العناصر التي شاركت في الشوط الثاني أسبقية المشاركة منذ البداية، مع مراعاة الجاهزية البدنية، حتى يحافظ الفريق على توازنه، ويقدم المستوى المطلوب.

وسادت أجواء إيجابية داخل بعثة «الفرسان» بعد الفوز الثمين، حيث ارتفعت المعنويات، وزاد إصرار اللاعبين على تقديم الأفضل، والظهور بصورة مشرفة، واللعب بروح قتالية عالية، أملاً في تصحيح المسار، وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

زاراجوسا: «تكتيك» جديد لمفاجأة المنافس

كشف الإسباني جيرارد زاراجوسا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يسعى لمفاجأة فريق شهر خودرو بـ«تكتيك» جديد في مباراة اليوم، وذلك بعد أن أصبح الفريقان يعرفان بعضهما البعض عقب خوض المواجهة الأولى.

وأضاف، أن الجهاز الفني يعلم جيداً صعوبة مواجهة نفس الفريق في مباراتين متتاليتين، لذلك يعمل على تغيير بعض الجوانب داخل فريق الفرسان، حتى يؤدي بالشكل المطلوب، ويحقق هدفه في حصد الفوز الثاني.

وأشار أيضاً، إلى أنه قال للاعبين: «يجب أن نمضي خطوة خطوة في البطولة، وبعد الحصول على أول ثلاث نقاط، أصبح هدفنا الوصول إلى النقطة السادسة».

وتابع: «تفكيرنا حالياً منصب على مباراة الغد، وبذلنا كل الجهد للتحضير لها، كما أنني دائماً أقول للاعبين، يجب أن نعمل بشكب تدريجي في مشوار البطولة».

وذكر المدرب، أن الجهاز الفني عمل خلال اليومين الماضيين، على ضمان تعافي اللاعبين بشكل جيد ليكونوا أكثر جاهزية، مضيفاً أن البطولة طويلة، وأنه يجب أن يكون كل اللاعبين في كامل الجاهزية، وأن يدرك كل لاعب أنه يمكن أن يشارك في أي لحظة.

أما فيما يتعلق بالمشاركة الأولى للقادم الجديد إدواردو، فأجاب قائلاً: «إدواردو لاعب مميز صاحب إمكانات فنية جيدة، وشاهدته سابقاً مع فريقه الهلال السعودي، حيث قدم مستويات جيدة، وحالياً هو يتعافى بصورة سريعة، وأنا راضٍ عن مردوده، في المباراة الماضية، حيث نفذ ما طلبناه منه، ونتوقع الأفضل في المباريات المقبلة».

أحمد جميل: مطالبون بالتركيز العالي

أكد أحمد عبد الله جميل، لاعب شباب الأهلي، أن اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز الثاني، والوصول إلى النقطة السادسة، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في البطولة. وأضاف، أن مواجهة اليوم تتطلب تركيزاً عالياً، وتطبيقاً دقيقاً لتوجيهات الجهاز الفني، من أجل الظهور بالمستوى المطلوب، وانتزاع نتيجة إيجابية تدعم «الفرسان» في بقية المشوار.