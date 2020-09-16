«الزعيم».. «نقاط إيجابية» في «العودة التدريجية»

مراد المصري (دبي)

حصد العين بعض المكاسب والنقاط الإيجابية بتعادله مع السد بنتيجة 3-3، ‬أمس ‬الأول ‬في ‬الجولة ‬الثالثة ‬بالمجموعة ‬الرابعة ‬لدوري ‬أبطال ‬آسيا، ‬لعل ‬أبرزها ‬نيل ‬الثقة ‬اللازمة ‬للانطلاق ‬بقوة ‬هذا ‬الموسم، ‬والتأكيد ‬أن ‬الفريق ‬قادر ‬على ‬مواصلة ‬التطور ‬وإرضاء «‬الأمة ‬العيناوية»، ‬التي ‬خرجت ‬مرتاحة ‬عقب ‬حصد «‬نقطة» ‬خارج ‬الديار، ‬كانت ‬مهمة ‬من ‬الناحية ‬المعنوية ‬بالنظر ‬للمردود ‬الفني ‬المميز.

وتمثلت المكاسب الإيجابية، في قدرة المدرب البرتغالي بيدرو على قراءة المنافسين والمباريات بصورة مثالية، وهو الذي اختار تشكيلة وطريقة أداء تخالف جميع التوقعات بما جعل العين يحرج منافسه في أغلب الأوقات، وكان قادراً على تحقيق الفوز لو حالفه الفوز، ومن المكاسب نجاح الوافد الجديد الأنجولي ويلسون في التأقلم سريعاً مع زملائه.

كما تجسدت المكاسب الإيجابية في شخصية «الزعيم»، التي ظهرت في أصعب الظروف بالنظر لغيابه عن المنافسات الرسمية لنحو نصف عام بسبب جائحة كورونا، لكنه نجح في قهر العوامل وتقديم صورة إيجابية له وللكرة الإماراتية عموماً.

ونال التوجولي لابا كودجو، جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو الذي أكد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، أن التفكير في الوقت الحالي هو في التحضير للمباراة المقبلة فقط، وأن جميع زملائه اجتهدوا من أجل تقديم أقصى طاقتهم ولعبوا من أجل الخروج بأفضل نتيجة.

من جانبه أكد بندر الأحبابي لاعب العين، أن فريقه قدم مجهوداً كبيراً خلال اللقاء، خاصة بعد فترة توقف طويلة جداً، لم يلعب خلالها أي مباراة رسمية، وقال: «دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتحسين وضعنا في المجموعة، وكان بإمكاننا تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث، لكن التعادل جيد، وعازمون على التعويض في المباريات المقبلة».

وختم قائلاً: «سنعمل على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ويجب أن نبدأ حالياً بالتجهيز لمواجهة السد، يوم غدٍ في الجولة الرابعة ونسعى فيها لحصد النقاط الكاملة».

من جانبها احتفلت وسائل الإعلام الكازاخستانية بالهدف الذي سجله إسلام خان لاعب العين من مسافة بعيدة، ووصفته بالهدف «الجنوني»، وكشفت أنه هدف تاريخي أيضاً، حيث يعتبر صانع ألعاب العين أول لاعب من كازاخستان يسجل في الشكل الجديد للمسابقة القارية منذ إعادة إطلاقها في موسم 2002-2003، ‬وأول ‬لاعب ‬من ‬دولته ‬يسجل ‬في ‬المسابقة ‬عموماً ‬منذ ‬20 ‬عاماً، ‬وتحديداً ‬حينما ‬فعل ‬ذلك ‬مواطنه ‬أوردابايف ‬في ‬نوفمبر ‬2000.

محمد بن ثعلوب: رجالنا «في الموعد» بالعزيمة

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة العين للاستثمار، أن رجال «الزعيم» بكافة عناصره من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، كانوا في الموعد بالروح القتالية والعزيمة في مواجهة جددت الطموحات والأماني، بعدما حصدوا نقطة التعادل خارج الديار أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لكنها بالمقام الأول أثلجت الصدور بالأداء العام بغض النظر عن حسابات التأهل، وأكدت أن العين سيكون كما هي عادته منافس عنيد للتواجد على منصات التتويج في الموسم الجديد.

وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الدرعي، مع بعثة الفريق التي تتواجد في الدوحة، للاطمئنان على أحوالها والإشادة بالأداء الذي ظهر عليه الفريق أمس الأول، معتبراً أن المباراة حملت في طياتها الكثير من البوادر الإيجابية بعد العودة إلى المنافسات عقب توقف استمر لنحو 6 أشهر، ونجح العين في المواجهة من تذويب الفوارق البدنية والجاهزية الفنية بالنظر لكون المنافس خاض عدة مباريات في الدوري المحلي، من خلال الإعداد المثالي والتركيز والرغبة الواضحة بترك بصمة في البطولة القارية للتأكيد أن «الزعيم» هو خير من يتشرف بتمثيل الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية من خلال الإنجازات والنتائج المتميزة التي اعتاد تحقيقها.

بيدرو: الروح القتالية أبرز مكاسبنا

أكد البرتغالي بيدرو مدرب العين، أن الأبرز في اللقاء كان الروح القتالية والجدية التي ظهر فيها الفريق، وقال: «ينبغي علينا أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق على مدار الشوطين، لم نبدأ بكل قوتنا في الشوط الثاني وقد حاولنا السيطرة على مجريات اللعب لأن المنافس خاض 10 ‬مواجهات ‬رسمية ‬قبل ‬مواجهتنا، ‬وأجرينا ‬بعض ‬التغييرات ‬وكنا ‬نتطلع ‬لحصد ‬النقاط ‬الثلاث ‬وكسبنا ‬نقطة، ‬وكان ‬بالإمكان ‬أن ‬نخرج ‬من ‬المباراة ‬بالنقاط ‬الثلاث».