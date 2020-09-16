سباق الفجيرة للجري يعود «افتراضياً»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عودة «سباق بنك الفجيرة للجري» السنوي في نسخته الرابعة، يوم غدٍ، والذي يقام للمرة الأولى بشكل كامل افتراضياً عبر الإنترنت، وتتضمن نسخة عام 2020 سلسلة من ثلاثة سباقات، تتضمن كل واحدة منها 3 فئات هي؛ 3 كلم و5 كلم و10 كلم، ويقام السباق الأول غداً، وبعد غدٍ بدخول مجاني لجميع المشاركين.

ويمكن للمتسابقين اختيار الوقت الذي يناسبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتنفيذ السباق على جهاز السير المتحرك لقطع مسافة السباق، بحسب الفئة التي اختاروها.

وسيحتاج المشاركون إلى استخدم تطبيق التتبع أو جهاز تتبع أو تنزيل أي تطبيق لتحديد المواقع حتى تتم مراقبة سباقهم، وعند الانتهاء من السباق، سيكون على المتسابقين تصوير شاشة النتائج التي سجلوها على تطبيق التتبع، ورفع الصور أو مقاطع الفيديو على صفحتهم على فيسبوك أو إنستجرام.

ويحظى المشاركون بفرصة الفوز بجائزة قيمتها 2500 درهم وقمصان وميداليات تذكارية، ويتأهل للسحب على الجوائر فقط المتسابقون الذين سينشرون نتائجهم.