«الإيذاع» تبدع في ختام الجولة الثانية لتمهيدي المرموم

دبي (الاتحاد)

وضعت الإيذاع من هجن أبناء القبائل، صباح أمس، النقطة الأخيرة لثاني جولات تمهيدي المرموم، حيث شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن إقامة 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة ما يقارب 400 مطية.

وأهدت «بحور»، لمالكها محمد الحزمي قنّاص العامري ناموس الشوط الرئيسي للإيذاع البكار المحليات، بعد أن تمكنت من قطع رحلة السباق في زمن وقدره 7:34:3 دقائق.

وكانت «مداهمة» أسرع المشاركين في جميع التحديات، ونجحت في حسم معركة الإيذاع الأبكار المهجنات لمصلحة راعيها مبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي، في توقيت بلغ 7:27:5 دقيقة.

وأبدع شعار مرغم من خلال الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات، حيث تمكن «محزّم» المملوك لعلي راشد حمد أغديّر الكتبي، من الحصول على الصدارة بزمن 7:36:1 دقيقة، وأنهى «المارد» التحدي على ناموس الجعدان المهجنات لمصلحة مالكه أحمد الحزمي قنّاص العامري، بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت وقدره 7:35:0 دقيقة.