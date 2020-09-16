دبي (الاتحاد)
وضعت الإيذاع من هجن أبناء القبائل، صباح أمس، النقطة الأخيرة لثاني جولات تمهيدي المرموم، حيث شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن إقامة 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة ما يقارب 400 مطية.
وأهدت «بحور»، لمالكها محمد الحزمي قنّاص العامري ناموس الشوط الرئيسي للإيذاع البكار المحليات، بعد أن تمكنت من قطع رحلة السباق في زمن وقدره 7:34:3 دقائق.
وكانت «مداهمة» أسرع المشاركين في جميع التحديات، ونجحت في حسم معركة الإيذاع الأبكار المهجنات لمصلحة راعيها مبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي، في توقيت بلغ 7:27:5 دقيقة.
وأبدع شعار مرغم من خلال الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات، حيث تمكن «محزّم» المملوك لعلي راشد حمد أغديّر الكتبي، من الحصول على الصدارة بزمن 7:36:1 دقيقة، وأنهى «المارد» التحدي على ناموس الجعدان المهجنات لمصلحة مالكه أحمد الحزمي قنّاص العامري، بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت وقدره 7:35:0 دقيقة.