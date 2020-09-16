81 مادة في مسودة «النظام الأساسي» المعدل لـ«الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

عمم اتحاد كرة الطاولة مسودة النظام الأساسي «المعدلة»، والتي تضمنت 81 مادة وزعت على 7 أبواب رئيسية، بدلاً من مقترح «المسودة» السابق، والذي جرى رفعه للجنة الأولمبية، واقتصر على 77 مادة، تمهيداً لانعقاد العمومية غير العادية المقررة في 26 سبتمبر الحالي، والتي ستقام على ضوئها انتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024.

وتلخصت أبرز التعديلات في المسودة الجديدة تضمين باب «نطاق تطبيق النظام الأساسي»، فيما تضمنت بقية الأبواب ماهية الاتحاد وتأسيسه وشعاره، التزاماته وأهدافه، ومسؤولياته وتصنيفه، والثاني تكوين الاتحاد، واكتساب العضوية، والواجبات والحقوق، والباب الثالث الجمعية العمومية واجتماعاتها، وحوى الباب الرابع مجلس إدارة الاتحاد ومدته وتشكيله واختصاصاته، وخصص الباب الخامس للانتخابات، والسادس للأحكام الختامية.

واقترحت مسودة «النظام الأساسي» في الباب الخامس، أن يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بنظام «القوائم المغلقة»، وذلك التزاماً بالتوجيهات، على أن تقوم العمومية بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تضم 5 أعضاء، من بينهم ممثل للهيئة العامة للرياضة، على أن يكون أحد الأعضاء -على الأقل- حاصلاً على مؤهل قانوني.

وتضمنت مسودة النظام الأساسي مادة مرتبطة بالاستراتيجية واستشراف المستقبل، ونصت على أن يضع الاتحاد خطة استراتيجية تتزامن مع الفترة الانتخابية، وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة، وبما يمكن من استثمار مواطن القوة ومواجهة التحديات، وأن تتوافق الخطة مع المخصصات المالية واستراتيجية اللجنة الأولمبية والهيئة، وأن يعمل الاتحاد على استشراف المستقبل وتطبيق الأفكار الإبداعية، لتحقيق الابتكار وتطوير الأداء، وتعزيز فرص المنافسة.

وتضم قائمة أعضاء عمومية اتحاد الطاولة التي تسلمت مسودة النظام الأساسي 17 نادياً، من بينهم 16 نادياً عاملاً وعضو واحد مساند، هو نادي مسافي، وتنص اللوائح على تحويل العضو المساندة إلى «عامل» بعد انقضاء عامين من مشاركته في الحد الأدنى للمسابقات الرسمية للاتحاد.