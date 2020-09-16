«المرموم» تستضيف أول سباق جري على الكثبان الرملية

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية» الأول من نوعه، الذي يقام بالتعاون مع شركة «فت جروب» الشرق الأوسط، يوم الجمعة 13 نوفمبر المقبل، وتستضيف منافساته محمية المرموم الطبيعية، ويمتد لمسافة 5 كيلومترات فوق الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة، وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها.

وتم يوم أمس، فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق لجميع الفئات من المقيمين والزوار من الرجال والسيدات، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق، حيث يمكنهم التسجيل في واحدة من أربع فئات، الأولى هي فئة المحترفين، وسيكون على المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، الحصول على موافقة أولياء أمورهم للمشاركة.

ودعا مجلس دبي الرياضي، جميع الراغبين في المشاركة لحضور جلسات تدريب مجانية، مكونة من أربع جولات بمحمية المرموم الصحراوية في الفترة التي تسبق الحدث، حيث ستقام جلسات التدريب مرة كل أسبوعين في صباح يوم الجمعة خلال أيام 26 سبتمبر، و9 و23 أكتوبر و6 نوفمبر، وستكون هذه التدريبات مفتوحة للجميع بالمجان، ولا تقتصر المشاركة فيها على العدائين المختصين بالجري في الصحراء، وإنما تشمل مجتمع العدائين، حيث يمكن أن يستفيد منها العداؤون الآخرون من مختلف المستويات والخبرات.

وسيحظى المشاركون في سباق المرموم للجري على الرمال الناعمة، بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية، والتعرف على معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية، والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد.