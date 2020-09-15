«الزعيم».. «نقطة الكبرياء»

مراد المصري (دبي)

حقق العين تعادلاً مثيراً مع السد بنتيجة 3-3، ليلة أمس في الدوحة في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة قهر فيها «الزعيم» الظروف وعدم خوضه مباريات رسمية منذ نحو 185 يوماً، وانتزع النقطة الأولى له، من خلال كبرياء الفريق الباحث عن العودة القوية بغض النظر عن حسابات التأهل للأدوار الإقصائية التي ما زالت قائمة على الورق نظرياً.

اعتمد العين على خطة ذات طابع هجومي برغبة واضحة من البرتغالي بيدرو إيمانويل بعدم منح المنافس السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء، من خلال اللعب بأسلوب 4-3-3، وذلك على عكس التوقعات باللجوء لخطة دفاعية، فكان له ما أراد بعدما افتتح لابا التسجيل للعين بعد هجمة منسقة بدأها بندر الأحبابي الذي مرر الكرة إلى الأنجولي ويلسون المنطلق من الجهة اليمنى وحولها عرضية زاحفة لم يتوان التوجولي عن إيداعها داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

وتألق خالد عيسى بالتصدي لأكثر من محاولة من المنافس، قبل أن يهرب أكرم عفيف من رقابة مدافعي العين ويقتنص هدف التعادل في الدقيقة 35. واستعاد العين تقدمه بواسطة الكازخستاني إسلام من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك المنافس في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني ورغم محاولات العين لتعزيز تقدمه، استقبل هدف التعادل مجدداً بعد تسديدة متقنة من كازورولا في الدقيقة 55. وخطف السد هدف التقدم الثالث بواسطة بغداد بونجاح في الدقيقة 60.

ضغط العين بحثاً عن التعادل وكان له ما أراد بعد ركلة حرة غير مباشرة نفذها بندر الأحبابي ليحولها بوعلام خوخي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

على جانب آخر، خسر الشارقة أمام الدحيل بنتيجة 1 - 2، ليبقى رصيده عند نقطة واحدة بالمجموعة الثالثة.

لعب الشارقة بشكل متوازن على مدار دقائق الشوط الأول، قبل أن يستقبل هدفاً سجله المعز علي بمهارة فردية في الدقيقة 41، ثم تلقى هدفاً ثانياً مطلع الشوط الثاني بواسطة رامين من ركلة حرة في الدقيقة 51. وحصل «الملك» على ضربة جزاء بعد عرقلة إيجور كورنادو، ليتقدم اللاعب نفسه ويسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 58.