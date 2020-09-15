«المحترفين» تناقش التنافسية العالمية مع الرابطة السويدية

دبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين أمس، جلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز ضمن فعاليات «الخلوة الاستراتيجية»، التي تنظمها مع عدد من الروابط العالمية في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، وتحديد مجالات تبادل الخبرات، وتحسين كافة جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية، في إطار رسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030.

جاءت الجلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز، تحت عنوان «التنافسية العالمية»، نظراً للتحديات المتشابهة والحضور الجماهيري بين الدوري السويدي والإماراتي.

تضمن الجزء الأول من الجلسة نبذة حول الرابطة واستراتيجيتها، بما في ذلك الرؤية والرسالة ومقاييس النجاح والقيم، من خلال عرض قدمه ماتس أنكويست، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم السويدي، تلا ذلك شرح للعلاقة بين الرابطة وأندية الدوري وتقييم الحوكمة والتنظيم، بالإضافة إلى مجالات النمو والصعوبات الرئيسية التي تواجه الرابطة. وتتواصل الخلوة الاستراتيجية، اليوم، بجلسة مع رابطة الدوري الإسباني.