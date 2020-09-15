البطران: «أبوظبي العالمية» البداية الرسمية لعودة البطولات الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد رياضة الجو جيتسو لمرحلة جديدة من الإنجازات، بعد أن نجحت في ترسيخ دعائمها وحضورها المميز داخل الدولة، وهو الأمر الذي شجع أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم، حيث بلغ عدد ممارسيها في الدولة ما يتجاوز الـ 170 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات والمؤسسات الحكومية، وما جعل أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، ومقراً للاتحادين الدولي والآسيوي.

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن كل هذه المكتسبات لم تأت من فراغ، ولكنها نتاج رؤية واستراتيجية مدروسة لاتحاد الجو جيتسو على مدى الأعوام الماضية، تستند إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: «ساهمت هذه الاستراتيجية الطموحة في توفير بنية تحتية وتنظيمية رياضية متميزة، شكلت رافداً لأهم اللاعبين الموهوبين من أبنائها، الذين يتربعون على قمة كبرى البطولات العالمية، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لأفضل لاعبي الجو جيتسو في العالم، وموطناً لهذه الرياضة الرائعة، وبرغم ما تابعناه من تأثر المشهد الرياضي خلال الأشهر الماضية بجائحة كورونا، إلا أن أبوظبي تحدت هذه المعطيات، قدمت درساً لكل المنظمات والاتحادات في الإرادة والانضباط، ونجحت بامتياز في وسط الأزمة العالمية في إقامة عدة معسكرات مغلقة للاعبي المنتخب الوطني والأندية المحلية، وأخرى تنشيطية لطلبة المدارس في الإجازات الصيفية، بالإضافة إلى 3 بطولات تنشيطية والجولات النهائية من بطولتي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس «أم الإمارات».

وأوضح البطران، أن خطط الاتحاد تنبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الداعم الأول لرياضة الجو جيتسو، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بهذه الرياضة النبيلة إلى أبعاد جديدة، لذا كان لا بد من توجيه البوصلة نحو طلبة المدارس وأطفال الأسر، ولقد لاقت هذه الخطوة نجاحاً لافتاً.

وأضاف البطران، أن اتحاد الجو جيتسو يحرص عبر مبادراته المتنوعة على بث الأمل والتفاؤل بين شرائح وفئات المجتمع الإماراتي، والتكيف مع الظروف والوقائع، بما ينسجم ورؤيته في المساهمة بتعزيز موقع الدولة في التعامل الإيجابي مع كافة الظروف، وتحويل كل التحديات لفرص نجاح.

وقال: «سوف تكون أبوظبي على الموعد مع عودة النشاط الدولي من الباب الواسع، عندما تنجح في تنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في شهر نوفمبر المقبل، لندخل من خلالها إلى مرحلة جديدة من الإنجازات، نجني فيها ثمار ما زرعناه في تأهيل وصقل الأبطال، ونقدم نموذجاً يحتذى به في تنظيم الأحداث العالمية الكبرى تحت أي ظروف».