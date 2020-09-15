400 حالة في المنصة التعليمية الإلكترونية لقضاة الملاعب

دبي (وام)

عقدت إدارة الحكام باتحاد الكرة القدم أمس الأول اجتماعاً فنياً لمناقشة تحديث الحالات التحكيمية على المنصة التعليمية الإلكترونية لحكام كرة القدم والمقيمين على النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net» بالتنسيق مع إدارة الخدمات الذكية بالاتحاد.

استعرض الاجتماع ما يزيد على 400 حالة تحكيمية من الموسم الكروي الماضي تتعلق بالأخطاء وحالات منطقة الجزاء والتسلل، وحالات أخرى سيتم رفعها على المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد، بالإضافة لمجموعة حالات تحكيمية مدعومة بشرح صوتي لكل حالة على حدة.

وأكد علي الطريفي مدير إدارة الحكام أن تحديث النظام الإلكتروني لتعليم الحكام والمقيمين عن بعد يأتي ضمن خطة لجنة الحكام لعملية تطوير المنظومة التحكيمية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني يستخدم منذ عدة سنوات ماضية بهدف التواصل والتعليم المستمر من خلال مراجعة الحالات التحكيمية مع قضاة الملاعب.

ولفت الطريفي إلى أن هناك حالات تحكيمية أخرى مدعومة بشرح صوتي لكل حالة سيتم تزويد المنصة التعليمية بها من أجل تفصيل القرارات، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح خاصة في الحالات الصعبة.