26 لاعباً في تحدي «الإمارات كي 1» للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض 26 لاعباً محترفاً تحدي بطولة «كي 1 للكيك بوكسينج»، التي تقام الجمعة المقبل في صالة فستيفال أرينا دبي، وتشهد إقامة 13 مباراة نهائية في مختلف الأوزان، تجمع بين نخبة من نجوم هذه الرياضة.

وأكمل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية والاحترازية لإقامة البطولة، التي تحفل بتواجد عدد من النجوم، وتقام خلالها مواجهات قوية ستكون حافلة بالندية والإثارة والتشويق.

وقال طارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة: «الاتحاد حريص على استمرار النشاط وفقاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية، التي حرصنا على تنفيذها قبل موعد انطلاق المنافسات، التي تساعد على الحفاظ علي المستوى الفني للاعبين، وزيادة خبراتهم من خلال التنافس مع محترفين في اللعبة، وهو ما يرفع من مستوى قدراتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة، وتحقيق الأهداف المرجوة فيها».

وأكد المهيري أن الاتحاد حريص على تنفيذ كافة البروتوكول الصحي بدقة، بداية بفحص المشاركين كافة، وفقاً للضوابط الصحية التي تبدأ بفحص «PCR»، بإشراف الجهات الصحية المعنية، والتأكد من سلامتهم قبل وبعد منافسات البطولة، التي استعدت لها اللجنة الفنية بشكل جيد وفر لها متطلبات النجاح كافة.

وذكر المهيري، أن الـ 13 مباراة تشهد مواجهات، مثيرة بين اللاعبين المحترفين، وتختتم النزالات بلقاء البطل إلياس حبيب علي مع البطل هارون باكا في أقوى مواجهات البطولة.