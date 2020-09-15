اتفاقية تعاون بين اتحاد السباحة و«الأولمبياد الخاص»

دبي (الاتحاد)



أكد طلال الهاشمي، عضو مجلس الأمناء المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن مذكرة التعاون مع اتحاد السباحة، تهدف إلى وضع اطار لمزيد من التعاون في المستقبل، خاصة بعد أن شهدت السنوات الماضية العديد من أوجه التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك، بعد توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد السباحة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشكر الهاشمي اتحاد السباحة برئاسة سلطان السماحي، على ما قام به خلال الفترة الماضية، من عمل وتعاون ونجاحات كبيرة تبلورت في الأولمبياد العالمي أبوظبي 2019، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة التي تستمر لمدة عامين تعزز التعاون لخدمة اللاعبين والمدربين من أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع.

وتابع: «ما وجدناه من تعاون وعمل مع اتحاد السباحة أمر ليس بغريب، وكان نتيجته نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، أبرز نقاط التعاون هي تمكين الطرفين من المشاركة الفعالة في كافة المسابقات الرياضية، بما يسمح لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية بالمشاركة في البطولات مع الرياضيين من غير الإعاقات».

وقال سلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة: «شهدنا منذ أيام قليلة إطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم بأبوظبي 2020-2024، بمشاركة 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، والآن نوقع مذكرة تعاون، لتوثيق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما وفقاً للسياسات المعتمدة لديهما، وتحقيق المتطلبات الاستراتيجية، ورفع كفاءة العمل المشترك بينهما خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي لأصحاب الهمم».