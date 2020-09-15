«مزيونة» و«رفيف» تتألقان في «وولفر هامبتون» و«جلين»

وولفر هامبتون (الاتحاد)

حققت خيول «شادويل»، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية مستحقة في سباقي كأس الوثبة، اللذين أقيما يوم أمس الأول بمضمار وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة، ومضمار جلين في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 لـ«مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة».

ويقام السباق بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوجت الفرس «مزيونة» بإشراف جيمس أوين، وقيادة جاك ميتشل، بطلة للسباق الذي أقيم للمرة الأولى هذا العام بمضمار وولفر هامبتون الرملي لمسافة 1800 متر اللقب لشادويل، بزمن وقدره 2:13:54 دقيقة. وتمكنت الفرس، البالغة من العمر 5 سنوات، من التفوق بفارق 0.75 طول عن «الغالي» بقيادة فارس الإسطبل دين أونيل، فيما جاء في المركز الثالث «المنذر» بقيادة ريتشارد كنجسكوت، وتعود ملكية الثلاثي إلى إسطبلات شادويل.

ومنحت المهرة «رفيف»، بإشراف جيمس أوين وقيادة ستيفان برو، الثنائية لخيول شادويل، حين انتزعت لقب جولة كأس الوثبة الذي أقيم بمضمار جلين لمسافة 2300 متر، بمشاركة 9 خيول. وتفوقت ابنة «نوريسك الموري» بسهولة على وصيفها «فيهو دي أي» بقيادة كو كولمانز، فيما جاء في المركز الثالث «إماراتي» بقيادة ماكس بيشور.