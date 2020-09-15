الظاهري.. تألق إماراتي في إيطاليا

سيينا (الاتحاد)

واصل راشد الظاهري، نجم الكارتينج الإماراتي، تألقه في الموسم الأول عن فئة «جونيور»، محققاً المركزين الأول والثاني على التوالي في بطولة «إيطاليا كارتينج» في السباق النهائي الكبير، رغم أنه الأصغر سناً في فئة 12- 14 العمرية، في مواجهة السائقين المخضرمين.

وخلال السباق، أظهر راشد تفوقه وتقدمه منذ البداية، محققاً مسافة لا بأس بها عن أقرب منافسيه، متمسكاً بالصدارة، ثم واجه مشكلة صغيرة ليفقد أجزاء من الثانية مع كل لفة، مما تسبب في حدوث مشكلة تقنية، ومع هذا كله حافظ راشد على ثباته في السباق للفوز في المنافسة.

ومع اقتراب السباق من اللفتين الأخيرتين، أظهر راشد براعة الأبطال وفي اللفة الأخيرة، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها نجح في أن ينهي السباق بـ 0.3 من الثانية، محققاً فوزاً مستحقاً ليصعد على منصة التتويج.

وقال الظاهري: «لقد كان هذا سباقاً رائعاً، وكنت سعيداً لأنني صمدت في المركز الأول، وخضت سباقاً ثانياً رائعاً أيضاً، كانت المنافسة تحدياً حقيقياً في الصعود إلى فئة الناشئين، لذلك أنا فخور بأن يكون لي تأثير بالفعل، وآمل أن أستفيد من هذا السباق في بقية الموسم».