دراجات الإمارات على القمة في جولة لوكسمبورج

أبوظبي (الاتحاد)

قدم دييجو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات أداء قوياً، وحصد المركز الأول في المرحلة الأولى من جولة لوكسمبورج، بعد أداء هجومي متميز على المنحدر النهائي في الكيلومتر الأخير من السباق.

وحافظ أوليسي على طاقته في الجزء الأخير من السباق، بعد تراجع المجموعة الرئيسية، ثم انطلق في توقيت مثالي قبل 250م من خط النهاية لينتزع فوزاً مستحقاً، كما قدم كل من جاسبر فيليبسن وروي أوليفييرا أداء قوياً تمكنا بفضله من الفوز بالمركزين الخامس والسادس على التوالي.

وقال أوليسي: «كان أداء الفريق متميزاً، ساعدني زملائي في الكيلومتر الأخير من السباق، وتمكنت بفضل أدائي في سباق السرعة النهائي من تحقيق فوزي الأول هذا الموسم. لم تكن المرحلة صعبة جداً بشكل عام، لكن الأمور تعقدت في آخر 20كم من المسار، ولاسيما في الكيلومتر الأخير الذي شهد منافسة عالية».