«وقت اللياقة» يدعم الرياضة النسائية في دبي

دبي (الاتحاد)

انضم نادي «وقت اللياقة» للسيدات، إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في دبي، وذلك بعد افتتاح فرع جديد للنادي بمنطقة الممزر، تبلغ مساحته 12700 قدم مربع ويتسع لـ 1200 رياضية، وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة، ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو، و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية، التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

جاء افتتاح النادي، ليدعم انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات في دبي وخطط النمو والتطوير لمجلس دبي الرياضي والشراكة، التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة للسيدات، وتوفير المزيد من الأماكن التي تلبي تطلعات السيدات، وتوفر الخصوصية والطاقم النسائي المؤهل لقيادة التدريبات، وتقديم النصائح الفنية.