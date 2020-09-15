دبي (الاتحاد)
تواصلت بميدان المرموم لسباقات الهجن، بإقامة تحديات الجولة الثانية من «تمهيدي المرموم»، وتنافست 600 مطية في سن اللقايا لأبناء القبائل على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وفازت «انتصار» لمحمد الحزمي قنّاص العامري في الشوط الرئيسي للقايا أبكار محليات، في توقيت مميز بلغ 5:55:5 دقائق، فيما حسمت «طلايع» لسالم سعيد منانة الكتبي الشوط الثاني للمهجنات، بعد أن سجلت زمناً وقدره 5:55:0 دقائق.
وكان «ريسنج» لراشد سلطان علي بالرشيد اجتبي، أسرع المطايا المشاركة في التحديات، حيث تمكن من الفوز بناموس الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات، مسجلاً التوقيت الأفضل بوصوله لخط النهاية في 5:53:0 دقائق، ونجح «المارد» في كسب التحدي مع منافسيه في شوط اللقايا الجعدان المهجنات، ليهدي مالكه عمير الحزمي قنّاص العامري الناموس بزمن بلغ 5:54:0 دقائق.