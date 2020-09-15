«انتصار» على قمة اللقايا في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

تواصلت بميدان المرموم لسباقات الهجن، بإقامة تحديات الجولة الثانية من «تمهيدي المرموم»، وتنافست 600 مطية في سن اللقايا لأبناء القبائل على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وفازت «انتصار» لمحمد الحزمي قنّاص العامري في الشوط الرئيسي للقايا أبكار محليات، في توقيت مميز بلغ 5:55:5 دقائق، فيما حسمت «طلايع» لسالم سعيد منانة الكتبي الشوط الثاني للمهجنات، بعد أن سجلت زمناً وقدره 5:55:0 دقائق.

وكان «ريسنج» لراشد سلطان علي بالرشيد اجتبي، أسرع المطايا المشاركة في التحديات، حيث تمكن من الفوز بناموس الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات، مسجلاً التوقيت الأفضل بوصوله لخط النهاية في 5:53:0 دقائق، ونجح «المارد» في كسب التحدي مع منافسيه في شوط اللقايا الجعدان المهجنات، ليهدي مالكه عمير الحزمي قنّاص العامري الناموس بزمن بلغ 5:54:0 دقائق.