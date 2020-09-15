«البرتقالي» في جبل علي للمرة الثانية

رضا سليم (دبي)

قرر الجهاز الفني لفريق عجمان، بقيادة المصري أيمن الرمادي، إقامة معسكر داخلي للفريق في منطقة جبل علي بدبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، استعداداً للموسم الجديد، والذي يدشنه الفريق بمواجهة الفجيرة في كأس الخليج العربي.

ويتخلل فترة المعسكر اللعب مباراة ودية أمام الوصل يوم 21 من الشهر الجاري، وسيكون المعسكر هو الثاني للفريق في نفس المنطقة، التي تتميز بالأجواء المناسبة للتدريبات والملاعب الجاهزة.

ويلعب «البرتقالي» مباراته الرابعة، خلال فترة الإعداد غداً، أمام فريق الإمارات بملعب الأخير، وبعدها يلتقي الذيد يوم 24 سبتمبر الجاري، على أن تكون المباراة السابعة له في برنامج الإعداد أمام النصر يوم 29 سبتمبر باستاد آل مكتوم.

وكان الفريق قد لعب 3 مباريات ودية في بطولة الشارقة الرباعية، وفاز على الشارقة 2-1، وتعادل مع خورفكان من دون أهداف، وخسر بالأربعة أمام اتحاد كلباء.

ويواصل الفريق التدريبات اليومية بملعبه، بحضور جميع اللاعبين، وفي مقدمتهم الثلاثي الأجنبي وليام أوسو والبرتغالي دييجو والبرازيلي جوستافو، إلا أن إدارة النادي لم تحسم صفقة المحترف الأجنبي الرابع، الذي طلب الجهاز الفني أن يكون في مركز الهجوم، ورغم ما يتردد عن مفاوضات النادي مع عدد من اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية، إلا أن الإدارة أكدت عدم اتفاقها مع أي لاعب، ولا زالت صفقة الأجنبي الرابع لم تصل إلى خط النهاية.