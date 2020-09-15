الزعابي: «النمور» على الطريق الصحيح

فيصل النقبي (كلباء)

قال محمد الزعابي، عضو مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم ومشرف الفريق: إن اتحاد كلباء تجاوز مشكلة الإعداد في بداية الموسم، وعدم قدرة الفريق على إقامة معسكر خارجي بسبب الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا، وأصبح الآن على الطريق الصحيح. وقال: «نجحنا وعبر التدريبات اليومية المكثفة، وإقامة معسكرات داخلية في إعداد اللاعبين بشكل جيد، خاصة في ظل إقامة بطولة ودية، جاءت فوائدها عديدة للفريق».

وأشار الزعابي، إلى أن الفريق سيخوض 3 لقاءات قادمة، من أجل تجهيز الفريق لبداية الدوري، وأن أولى المباريات ستكون أمام فريق العروبة غداً، وقال: «اتفقنا على خوض عدد من المباريات في الأسبوع المقبل، حتى يستعد الفريق للدوري بشكل جيد، وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهاز الفني للفريق».

وعن طموحات «النمور» في الدوري الموسم المقبل، لفت الزعابي النظر إلى أن النادي قد حدد أهدافه بشكل مبكر، وقال: «نحن نقوم بعملنا من أجل تجهيز ما يلزم للوفاء بهذه الأهداف المهمة، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وقدراتهم الفنية الجيدة».