«دراجات الإمارات».. صدارة للمرة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز تادي بوجاتشار، من فريق الإمارات، الفوز الثاني له، والثالث لفريق الإمارات، في جولة فرنسا للدراجات، عندما تمكن من التغلب على منافسه السلوفيني بريموز روجليك «جامبو-فيزما» في المرحلة الخامسة عشرة من الجولة، بفارق ثوانٍ، ما قلص الفارق بينهما في ترتيب التصنيف العام إلى 40 ثانية.

وتميز أداء بوجاتشار بدقة توقيت انطلاقه في سباق السرعة، قبل 100م من خط النهاية، إلا أنه لم يتمكن من التخلص من منافسه روجليك الذي بقي في إثره حتى نهاية السباق.

ويشارك بوجاتشار في المرحلة السادسة عشرة من الجولة بالقميص الأبيض، حيث يتقدم قائد فريق الإمارات بفارق 2:35 ثانية عن منافسه إنريك ماس «فريف موفيستار».

وينافس فريق الإمارات على القميص الأصفر في سباق المرحلة السادسة عشرة اليوم، على مسار بطول 164كم، ويتضمن مسافة تسلق من التصنيف الرابع في كوت دي فيريو، ثم مسافتي تسلق من التصنيف الثاني في كول دو غيتس وكوت دو ريفيل، ثم مسافة تسلق من التصنيف الأول في مونتي دو سان نيزيير دو موشروت، وأخيراً مسافة التسلق النهائية من التصنيف الثالث.

وتعليقاً على فوزه، قال بوجاتشار: «انطلق السباق بسرعة مثالية، حتى تشكّلت المجموعة المتقدمة التي انضم إليها زميلي ماركو ماركاتو. كان أداء دراجي فريق جامبو-فيزما قوياً، وحافظوا على سرعة عالية طوال السباق، لذا فضّلت عدم الانطلاق في أداء هجومي، ولاسيما بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومع وصولنا إلى خط النهاية، انتظرت سباق السرعة، وانضممت إليه، لأنتزع فوزاً جديداً لي وللفريق في جولة فرنسا. كما تسببت سرعة فريق جامبو-فيزما بتراجع عدد من الدراجين المتنافسين على التصنيف العام».