الظفرة يتعاقد مع بنجامين والعجمي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقد نادي الظفرة مع لاعبي خط الوسط، الغاني بنجامين إيم البالغ من العمر 20 عاماً، لمدة 3 مواسم، ضمن قائمة المقيمين، وإبراهيم العجمي، البالغ 23 عاماً، لمدة موسمين، لينضما إلى الخماسي الجديد في الفريق، البرازيلي دينيلسون بيريرا، محمد إسماعيل، أحمد يسلم، مسلم فائز، وسلطان الغافري الذي انضم أمس الأول إلى التدريبات.

وأشاد عبدالرحيم جمعة، مدير الفريق، بموهبة اللاعبين الجديدين وقدراتهما الكبيرة، متوقعاً لهما النجاح الكبير، إذا واصلا العمل بجدية ومثابرة.

ويخوض فريق الظفرة، مباراة تجريبية أمام النصر، الجمعة المقبل، على ملعب الأخير.

المباراة ستكون هي «الودية» الخامسة لفارس الظفرة منذ بدء التحضير للموسم الجديد، حيث سبق له أن واجه العين والوحدة وبني ياس في بطولة أندية أبوظبي الودية، ثم التقى الجمعة الماضي مع الجزيرة، في أول مباراة تحت إشراف السوري محمد قويض، المدرب المؤقت للفريق الذي لديه مباراة معلنة سادسة أمام بني ياس، يوم 23 من الشهر الجاري، بملعب النادي الفرعي بمنطقة الزعفرانة بأبوظبي.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول أن النادي اتفق مع مدرب صربي على قيادة الفريق خلال الموسم الحالي، وأن الكشف عن اسمه سيكون عقب إكمال إجراءات التعاقد.

يذكر أن محمد قويض يشرف على تدريب الفريق في الفترة الحالية، كمدرب مؤقت، بعد رحيل رازوفيتش، ويعمل مع السوري معتز مندو مساعد فريق 21 سنة، والمصري هشام أبو الحسن مدرب حراس الفريق نفسه.