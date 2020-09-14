رابطة المحترفين تدرس «التجربة اليابانية»

دبي (الاتحاد)

افتتحت رابطة المحترفين فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تجمعها مع عدد من روابط الدوريات العالمية (الدوري الياباني، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني ودوري كرة القدم الإنجليزي)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات، لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي.

افتتح وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، فعاليات الخلوة بكلمة ترحيبية أثنى فيها على تفاعل الروابط المشاركة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع الدوريات الرائدة.

وانطلقت فعاليات جلسة أمس، مع رابطة الدوري الياباني، بمحور تعريفي عن الدوري الياباني، قدمه تاكايوكي أويا، من إدارة الأعمال العالمية، وشمل تعريفاً بتاريخ المسابقة، الخطة الاستراتيجية، بما فيها الرؤية، المهمة، مقاييس النجاح والقيم المؤسسية، وتطرق المحور إلى الحوكمة والتنظيم في الرابطة، العلاقة بين الرابطة والأندية، بالإضافة لمجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بالدوري الياباني. وتواصلت مجريات اليوم الأول من الخلوة، بعرض قدمه شونسوكي كينيموتشي، المدير المساعد لإدارة المبيعات، متحدثاً فيه عن نمو الدوري الياباني تجارياً، ومقدماً شرحاً عن طبيعة الفئات الديموغرافية التي تتابع الدوري، تضمن معلومات وإحصائيات عنها، ثم إدارة الشراكات، قبل أن يختم بالحديث عن الصفقة التي أبرمتها الرابطة مع شركة دازن العالمية لبث مباريات الدوري رقمياً، وتأثيرها على الرابطة.